В «НГ» от 16 марта этого года был опубликован ответ на мой вопрос о необходимости установки знака для перехода через дорогу возле остановки «По требованию (КТЭК)». Заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Мирас Омаров сообщил, что невозможно установить знак или светофорный объект для перехода через дорогу.

Г-н Омаров пишет, что ранее знак «Пешеходный переход» там был, но он не обеспечивал безопасность дорожного движения, так как там неоднократно совершались наезды на пешеходов. Светофор, продолжает он, тоже есть через 200 метров, на перекрестке Бородина - Лермонтова. Если знак «Пешеходный переход», по словам г-на Омарова, «не обеспечивал безопасность дорожного движения», то интересно, что же тогда после его демонтажа обеспечивает эту безопасность? Получается, что если знак убрали, то теперь не будет наездов на пешеходов? Что же это у нас за знаки такие, которые не обеспечивают пешеходам безопасность? Считаю, что это очередная отписка. Причем отписка некомпетентного человека.

Таким образом, получается, что отдел ЖКХ делать ничего не хочет. Улицу Бородина в том районе пересекает весь персонал КТЭК, часть людей, работающих на рынке по ул. Складской, работники придорожных магазинов. И каждый из них подвергает себя опасности. А если человек попал туда впервые, смотрит по сторонам, где ему перейти... Его же никто не предупредил, что здесь не удастся перейти дорогу и выйти нужно было либо до (остановка «ДК Строитель»), либо после («Баян Сулу») этой остановки.

Предлагаю г-ну Омарову проехать к той остановке («По требованию (КТЭК)») и, не используя свою «корочку» или другие опознавательные знаки, перейти дорогу возле этой остановки.

Я считаю, что проблему нужно решить. Предлагаю, если нет возможности что-то там сделать для обеспечения безопасности перехода, тогда совсем уберите эту остановку (с обеих сторон), потому что тогда она поставлена неправильно, так как там невозможно установить безопасный переход через дорогу. И люди не будут подвергать свою жизнь опасности.

Татьяна КОКШИНА, Костанай