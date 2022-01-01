Обращается к вам жительница района Костанай-2. Хочу обратиться к вам с криком души. Мы тонем уже на протяжении трех лет, потому что у нас не умеют укладывать асфальт. Когда делают дороги, роют глубокий котлован, а асфальт кладут тонким слоем, потом вот такой результат: то есть весной и осенью воде некуда деться, она стоит, а мы тонем в прямом смысле слова. По дороге пройти невозможно, потому что воды очень много, по краям - снега по колено, а под снегом вода. Вот и выходит, что кругом засада. Огромная просьба к нашему акимату: выкачайте воду и вывезите снег. Этот участок дороги находится на пересечении ул. Станционной-2 и 8-й Солнечной.

Я вам уже писала в прошлом году, просила помощи. И после этого все сделали. Две недели назад обращалась в iKomek. Заявку приняли, и тишина. Неделю назад писала на WhatsApp акиму города. Прочитали, и тишина. Почему никак не решают проблему? У нас такое каждый год. Не лучше ли сделать все один раз, чтобы больше не беспокоили?

Звонил представитель из акимата. Я ему говорю про эту проблему, потому что у нас здесь даже летом такое болото, когда пройдет дождь. Просила, чтобы что-нибудь сделали с этим участком, а он у меня спрашивает, что они могут сделать. То есть акимат не решает проблему, а задает нам вопрос, что можно сделать.

Там надо поднимать этот участок, тогда вода не будет скапливаться.

Наталья УЛЬРИХ, Костанай