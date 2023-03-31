Независимые кандидаты проиграли амантовцам и на выборах, и в судах. Но борьбу продолжают

Кандидаты в депутаты мажилиса не согласны с решением судьи СМАС Майры Салькеевой / Фото Сауле КУАНБЕК

Выборы в парламент и маслихаты ничем не удивили, даже не разочаровали: результаты настолько очевидны, что даже скучно. Однако до дня голосования и даже спустя полторы недели после него не приходится скучать самовыдвиженцам. Кандидаты в депутаты мажилиса оспаривали итоги выборов по округу № 20 в судах первой и второй инстанции. В прошлом номере «НГ» мы писали о начале рассмотрения дела по их иску. Теперь расскажем, чем завершилась эта история с продолжением, а также о еще одном судебном процессе - по иску кандидата в облмаслихат.

Пятеро костанайцев в мажилисе

27 марта Центральная избирательная комиссия огласила окончательные итоги голосования по выборам в депутаты мажилиса. Они практически не отличались от предварительных результатов, представленных 20 марта.

По партийным спискам проголосовали более 6 млн казахстанцев. Больше всех голосов по итогам протоколов набрала партия Amanat - 53,9%, или почти 3,5 млн отметок в бюллетенях. В итоге 40 аманатовцев по представленному партией списку займут места в палате, в том числе двое костанайцев: Екатерина Смышляева и Альберт Рау. Последний, кстати, на первом заседании 29 марта был избран вице-спикером.

8 мест получила НПД «Ауыл», набрав 10,9% от общего числа голосов. По 6 мандатов у партий «Ак Жол» и Respublica, у них чуть больше 8%, причем еще двое костанайцев от последней партии заняли места в мажилисе: Динара Шукижанова и Айдарбек Ходжаназаров.

Членам НПК с их 6,8% определили 5 мандатов, на один меньше - партийцам из ОСДП.

Не прошла партия «Байтақ» - «зеленые» не преодолели пятипроцентный порог.

Что же касается одномандатников, то из 29 отведенных им мест в мажилисе 22 получили члены партии Amanat. Одномандатный округ № 20, куда вошла вся территория Костанайской области, по официальному заявлению ЦИК, представит кандидат от той партии большинства Еркин Абиль. Он набрал 192 175 отметок в бюллетенях.

«Я не ссылалась на закон!»

Самовыдвиженцы пришли в облизбирком и подали заявление в ЦИК о пересчете бюллетеней / Фото Сауле КУАНБЕК

С итогами выборов не согласны оппоненты Абиля. Всю прошлую неделю самовыдвиженцы Алмагуль Кайбжанова, Роман Максут, Алибек Махамбет, Сабит Нургалиев и Антон Фабрый требовали отменить результаты протоколов на избирательных участках №№ 10, 74, 62, 15, 16 города Костаная и №№ 228 и 230 Амангельдинского района. Кроме этого, они заявили о признании недействительными выборы в целом по Костанайской области. К исковому требованию предъявили ряд фото- и видеоматериалов, где, по их словам, зафиксированы нарушения.

В частности, на УИК № 74 произошел вброс, что подтверждается расхождением данных по явке, отмеченных в протоколе (843 избирателя, получившие бюллетень) и зафиксированных у доверенных лиц Сабита Нургалиева (411 человек). При этом по протоколу кандидат от партии Amanat Еркин Абиль на этом участке обошел своих соперников с 550 голосами.

Аналогичную ситуацию доверенное лицо кандидата наблюдал на УИК № 56: зафиксированы 537 избирателей против указанных в протоколе 1 330. По данным протокола, Абиль набрал здесь почти 60% от общего числа проголосовавших.

На участках № 62 и № 74 члены избиркома вскрыли урны с бюллетенями до погашения неиспользованных бланков. Хотя законом регламентирована процедура подсчета голосов - все неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются избирком «перед вскрытием урн».

Ответчики пояснили необходимость преждевременного вскрытия урн тем, что якобы им нужно было ускорить процесс подсчета голосов. И этот аргумент все же приняла во внимание судья СМАС Майра САЛЬКЕЕВА.

- Вместе с тем нарушение указанной процедуры подсчета голосов на итоги голосования, отраженные в протоколах, не повлияли, поскольку обратного не доказано, - отметила она. - Это обстоятельство, по мнению суда, не является правовым основанием для отмены протоколов о результатах голосования, а является основанием для вынесения частного определения.

Что и было сделано ею: областной избирком в течение месяца должен принять меры в отношении председателей УИК №№ 74 и 62.

В остальном же ответчики полностью отрицали претензии истцов. По каждому представленному случаю дали пояснения, придерживаясь общей позиции: они действовали в соответствии с действующим законодательством.

Председатели УИК отметили, что у доверенных лиц было право в день выборов составить акты о нарушениях, однако они этого не сделали, что юридически исключает возможные ошибки членов УИК.

Тот факт, что доверенные лица с самого утра фиксировали каждого пришедшего избирателя, не убедил судью. Расхождение их цифр с данными протокола, по мнению суда, еще не доказывает вброс бланков в урны.

При этом кандидат в депутаты Сабит Нургалиев каждому опрошенному председателю участков, расположенных в образовательных учреждениях, задал вопрос, имеются ли на месте, где проходило голосование, видеокамеры. Ему ответили утвердительно. Однако судья не запросила ни у кого из ответчиков материалов видеонаблюдения с дня выборов.

Прокурор не стал настаивать на проверке доводов истцов и ответчиков / Фото Сауле КУАНБЕК

Не запросил ни одного материала у ответчиков и истцов и прокурор, хотя еще на первом заседании говорил о возможном ходатайствовании о проверке всех представленных в иске сведений.

Председатели УИК дружно придерживались позиции, что доверенные лица кандидатов не заявляли о необходимости пересчитывать бюллетени, а запрошенные ими сведения, если не сразу, то все же предоставлялись.

Но какой ценой? На суде ответчики так и не дали четких комментариев об оказанном доверенным лицам сопротивлении. А как еще назвать несвоевременную выдачу протоколов, долгое ожидание итогов голосования, которые завершились на многих УИК глубокой ночью? А созданные условия пребывания? Они были неудобными и стесненными. Председатели и даже члены комиссии пытались ограничить в расстоянии для обзора процедуры подсчета голосов.

В отличие от доверенных лиц, впервые пришедших на участок, председатели УИК были в более выигрышном положении в день голосования. Во-первых, у всех есть многолетний опыт работы в избиркоме. Например, председатель УИК № 56 в Костанае Ильяс Ельжасов (он же - директор СШ № 16) сообщил суду, что принимает участие в работе избиркома уже 17 лет. Во-вторых, нужно учитывать имеющийся у председателей УИК ресурс хотя бы потому, что они работали на территории, где устанавливают «свои» правила (и, увы, законом это предусмотрено - «НГ»).

Приведем реплику председателя УИК в Костанае № 74 Орынкуль БАЯХМЕТОВОЙ (директора СШ № 10). На вопрос истца, чем она руководствовалась в своих действиях, ответила: памяткой с правилами нахождения в зале избирательного участка.

- Я не ссылалась на закон! - парировала она возражение истца, который пытался напомнить об иерархии правовых актов в Казахстане.

Участок № 376 в Житикаре. Наблюдатель от Amanat не проявила интерес к подсчёту голосов /Фото Сауле КУАНБЕК

В суде председатели УИК, как по шаблону, свои аргументы сводили к тому, что не они со своим административным арсеналом, а доверенные лица кандидатов мешали ходу избирательного процесса, вели себя агрессивно, в то время как другие «независимые» наблюдатели не вмешивались в «деятельность избирательных комиссий при осуществлении ими своих полномочий» (при этом, судя по наблюдениям корреспондентов «НГ», упорно глядели не на работу членов избиркома, а в экраны своих смартфонов).

Требование о понуждении Центризбиркома РК приостановить определение и оглашение результатов выборов суд вернул истцам. По данному заявлению самовыдвиженцы могут обратиться лишь в Верховный суд РК. Что они и сделали.

26 марта областная апелляционная судебная коллегия оставила без изменения решение судьи специализированного межрайонного административного суда Майры Салькеевой.

Участки другие, нарушения те же

Самовыдвиженцы одновременно вели два судебных процесса. Спустя пару дней после выборов они представили в СМАС еще ряд нарушений, но по другим избирательным участкам: №№ 152-156, 163, 165 в Рудном, № 861 в Костанае, № 711 в с. Айет района Беимбета Майлина. Процесс по этому иску вела судья СМАС Марияш ЖАМАЛИЕВА.

Кандидаты тем же составом заявили требовали провести пересчет бюллетеней, а также обязать ЦИК приостановить определение и оглашение результатов выборов депутатов мажилиса и маслихата в Костанайской области. Судья Жамалиева тоже отказала самовыдвиженцам в их иске, но в отношении председателей участков вынесла частное определение, обязав ТИК в течение месяца принять меры в соответствии с законодательством.

- В суде установлено, что по избирательному участку № 152 допущен неправильный подсчет голосов. Несмотря на то, что на итоги выборов с учетом значительного перевеса голосов другого кандидата указанный факт не повлиял, суд считает необходимым указать на допущенное нарушение, - отметила судья.

Она признала нарушения на участке в с. Айет, где неправильно опломбировали и опечатали урны для голосования, и участке № 155 в Рудном, где входную дверь закрыли за полчаса до окончания проведения выборов.

- По избирательному участку № 154 имеет место подписание бюллетеней до выдачи их избирателю, в связи с чем необходимо принять меры по изучению членами комиссии выборного законодательства, - продолжила судья.

Несмотря на частное определение, судья посчитала, что описанные случаи никак не повлияли на исход выборов. А по поводу пересчета голосов уточнила: у самовыдвиженцев есть право обратиться с аналогичным заявлением в ТИК.

Пятеро кандидатов 24 марта обратились в областную избирательную комиссию с просьбой провести пересчет всех бюллетеней по выборам депутатов мажилиса. Поделив между собой районы нашей области, они намеревались охватить весь избирательный округ.

Но в среду, 29 марта, Айгуль Кайбжанова сообщила «НГ», что ЦИК отказал ей в этом заявлении из-за отсутствия представленных фактов нарушения.

На брифинге по итогам выборов председатель ЦИК Нурлан Абдиров заявил: прошли они в соответствии с действующим законодательством, «что отметило большинство национальных и международных наблюдателей». Но признал: нарушения есть, кандидаты и наблюдатели по праву оспаривают итоги в ТИК и судах...

Партийный самовыдвиженец

Накал страстей был и вокруг мандата в областной маслихат. Казалось бы, должность неоплачиваемая, общественная, но конкуренция была и здесь.

17 марта в штабе самовыдвиженца в облмаслихат по избирательному округу № 3 Жаслана БАЙБАЗАРОВА выявили факт, доказывающий, что в период агитации зарегистрированный в порядке самовыдвижения его оппонент Даулет Умбетов активно использовал имиджевые и, возможно, иные ресурсы партии Amanat, членом которой является. На печатных агитационных материалах и публикациях в соцсети он позиционировал себя как кандидат от партии, используя ее предвыборную символику. Байбазаров уверен, что это ввело в заблуждение избирателей, а также нарушило его права как самовыдвиженца, поскольку закон гарантирует кандидатам «равные права и условия участия в выборах».

Байбазаров обратился с заявлением в облизбирком. В ответе подтвердили, что Умбетов зарегистрирован в порядке самовыдвижения. Кроме того, ему указали «немедленно удалить» имеющиеся атрибуты партии, но только в публикациях в соцсетях, при этом не отметили печатные агитационные материалы. Последний факт Байбазаров обозначил в своем исковом заявлении, потребовав отменить решение избиркома о регистрации Даулета Умбетова, а также признать незаконным бездействие ответчиков по выявлению нарушений в период агитации данного кандидата и обязать их выдать ему указание удалить все недостоверные сведения из агитационных материалов.

Вечером 18 марта, за три часа до дня выборов, судья СМАС Светлана АХМЕДОВА удовлетворила заявление, но лишь частично. Она признала незаконным бездействие облизбиркома и окружной комиссии № 3 по выявлению нарушений в период агитации кандидата Умбетова, обязала немедленно выдать указание удалить все недостоверные сведения из всех печатных агитационных материалов, размещенных в Костанае. Но отменить решение о регистрации Умбетова в качестве самовыдвиженца не смогла, потому как Законом «О выборах» регламентирован последний срок снятия кандидата с выборной гонки.

- Согласно подпункту 4 пункта 6-1 ст. 104 закона отмена решения о регистрации кандидата или восстановление ранее снятого с регистрации кандидата за два дня до голосования не допускается, - пояснила судья Ахмедова.

Даулет Умбетов оспорил решение СМАС в апелляционном суде, где решение судьи Светланы Ахмедовой... отменили.

Но ни то, ни другое решение не повлияло бы на исход. Победителем на выборах депутатов областного маслихата по избирательному округу № 3 был объявлен г-н Умбетов.

- Что ж теперь все свои заявления, жалобы, нерешенные проблемы вы в праве и должны адресовать депутату Умбетову, у которого, я надеюсь, найдутся время, желания, ресурсы и возможности, чтобы их решить и сделать вашу жизнь более комфортной и счастливой, - обратился к своим избирателям в своем instagram-профиле Жаслан Байбазаров. - У казахов есть пословица: «Болезнь приходит килограммами, а уходит граммами». Очевидно, что путь оздоровления нашего общества будет долгим и трудным, но важно пройти его твердо и уверенно, соблюдая действующее законодательство, уважая права, гарантированные Конституцией. Спасибо всем, кто пришел на выборы, поддержал меня и других беспартийных самовыдвиженцев. Среди нас были независимые самовыдвиженцы, но у нас не получилось. Важно, чтобы появились и другие.

Снова о типичности выборов

О выявленных нарушениях рассказала и кандидат в депутаты областного маслихата по избирательному округу № 12 Кенжегуль АЛТЫНБАЕВА. Но она не решилась оспорить их в суде.

- Процесс очередных внеочередных выборов в мажилис и маслихаты прошел в ожидаемом формате, - отмечает Алтынбаева. - Были традиционные нарушения, такие как нарушение прав наблюдателей, отсутствие доступа к промежуточной информации по количеству избирателей, нарушение процедурных процессов подсчета голосов.

В числе типичных нарушений команда ее доверенных лиц зафиксировала: во время подсчета голосов члены комиссии не показывали каждый бюллетень и не оглашали отметку в нем вслух, запрещали подходить на расстояние, позволяющее видеть отметку в бланке. Также не предоставили для всеобщего ознакомления копию протокола об итогах выборов, хотя документ должен висеть три дня на избирательном участке.

- Что же касается цифр, обозначенных в протоколах, то в условиях использования мощной политической и административной поддержки победа Ербола Нурхожаева (кандидата от партии Amanat) была предсказуемой, - говорит Алтынбаева.

Не оспорит свое право быть избранной в представительный орган и самовыдвиженец в Костанайский городской маслихат Айслу ДОЩАНОВА. Она обратилась в ТИК с просьбой выдать протоколы, но до сих пор этих документов у нее нет. За комментариями «НГ» также обратились к председателю облизбиркома, но многочисленные попытки связаться с ним по городскому и мобильному телефонам, а также посредством мессенджера к взаимности не привели.

- Так обидно! - говорит Дощанова о членах избирательных комиссий. - Почему они ничего не боятся? Или им дали указание: внаглую делайте, а мы все равно вас прикроем. Другое у меня в голове не укладывается. Все равно же мы боимся законов. Прежде чем сделать, мы все оглядываемся на букву закона. А они, зная это все, они же грамотные люди: директора школ, преподаватели... Такой беспредел. Так обидно. Не знаешь, кому бежать, кому сказать... Почему президент не слышит? Неужели он не видит? В очередной раз народ доверился президенту. Он должен сказать: «Стоп!», набрать новый состав избиркомов.

- Вы действительно думаете, что президент не знает о нарушениях? - спросила корреспондент "НГ". - В этот раз их было много, возможно, потому что позволили им дать огласку... И тем не менее г-н Токаев не дал ни одного комментария по этому поводу. Хотя вернуть мажоритарную систему - это же его инициатива. У нас чиновники без указания администрации...

- Видите, каждый раз я надеюсь, - ответила Дощанова. - Вот уже 60 лет надеюсь. Я же верила, что мы строили коммунизм при СССР, но нас кинули. Потом мы ждали, Назарбаев говорил, что через 30 лет войдем куда-то, но ничего не добились из того, что он нам обещал. Сейчас этот пришел... До выборов думала, что он честный, к народу ближе. Сколько еще ждать? Хочется, чтобы что-то поменялось, знать, что твое слово важно, что тебя слышат. После этих выборов захотелось уехать куда-нибудь, лучше умереть без родины, без флага, но, чтобы с тобой считались, чем быть истинным патриотом своей родины, а родина к тебе безразлична, она глухая по отношению к тебе

Пока неравнодушные казахстанцы - независимые самовыдвиженцы, искренне поверив конституционным реформам, продолжают отстаивать свои гражданские права и будущее страны, назначенные депутаты 8-го созыва мажилиса и маслихатов всех уровней приступили к своим обязанностям.

Костанайский облмаслихат 8-го созыва