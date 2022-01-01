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Куда пойти с 30 марта по 5 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

1 апреля,

12.00

«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка

2 апреля,

12.00

«Приключения Светлячка», Э. Бобров, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

30 марта,

18.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

31 марта,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

4, 7 апреля,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия, режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).

Возрастное ограничение 16+

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

 «Бабалар ізімен» («По следам предков») - выставка художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии Arlan Design

В течение месяца

«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

 

1 апреля,

16.00

Концерт оркестра казахских народных инструментов им. Н.Молдахметова, оркестра русских народных инструментов и камерного оркестра в рамках VI Международного форума дирижеров.

Вход свободный

2 апреля,

19.00

 Max Richter. Four seasons Vivaldi. Tynda.music представит уникальную программу музыки известного британского композитора Макса Рихтера в исполнении камерного оркестра Tynda.music. В программе концерта прозвучит интерпретация «Времен года» Вивальди в жанре минимализма и не только.

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До 21 апреля

«Правители Великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

1 апреля,

19.00

Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы». Авторы и режиссеры-постановщики Л. Измайлов, А. Цапик. В ролях: Андрей Шимко, Ольга Кирсанова, Дарья Шевелько, Алина Кикеля, Наталья Лыжина

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Жекпе-жек. Чемпионат области среди юношей и девушек

Тобыл, СК «Астана»

30-31 марта

Баскетбол. 1-й тур чемпионата области среди женских команд

Тобыл, «Золотой колос»

30 марта - 1 апреля

Баскетбол. Весенний чемпионат области в дисциплине 3х3 среди юношей U-12,14,16,18

Тобыл, «Золотой колос»

2-4 апреля