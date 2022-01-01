В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными домами планируют застроить высотками в 9, 12 и 14 этажей. Правильно ли это? Да. Областной центр должен стать современным городом с многоэтажной застройкой.

Да. Но застройщики должны выкупать землю у частников только по обоюдному согласию.

Нет. Высотные дома-«человейники» в центре города отрицательно повлияют на экологию.

Нет. Нужно строить новые микрорайоны на окраинах, расширяя территорию Костаная.

