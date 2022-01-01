Куда пойти с 30 марта по 5 апреля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
1 апреля,
12.00
|
«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка
|
2 апреля,
12.00
|
«Приключения Светлячка», Э. Бобров, сказка
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
30 марта,
18.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
31 марта,
18.30
|
«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
|
4, 7 апреля,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия, режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).
Возрастное ограничение 16+
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Бабалар ізімен» («По следам предков») - выставка художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии Arlan Design
|
В течение месяца
|
«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
1 апреля,
16.00
|
Концерт оркестра казахских народных инструментов им. Н.Молдахметова, оркестра русских народных инструментов и камерного оркестра в рамках VI Международного форума дирижеров.
Вход свободный
|
2 апреля,
19.00
|
Max Richter. Four seasons Vivaldi. Tynda.music представит уникальную программу музыки известного британского композитора Макса Рихтера в исполнении камерного оркестра Tynda.music. В программе концерта прозвучит интерпретация «Времен года» Вивальди в жанре минимализма и не только.
|
Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
|
До 21 апреля
|
«Правители Великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
|
1 апреля,
19.00
|
Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы». Авторы и режиссеры-постановщики Л. Измайлов, А. Цапик. В ролях: Андрей Шимко, Ольга Кирсанова, Дарья Шевелько, Алина Кикеля, Наталья Лыжина
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Жекпе-жек. Чемпионат области среди юношей и девушек
|
Тобыл, СК «Астана»
|
30-31 марта
|
Баскетбол. 1-й тур чемпионата области среди женских команд
|
Тобыл, «Золотой колос»
|
30 марта - 1 апреля
|
Баскетбол. Весенний чемпионат области в дисциплине 3х3 среди юношей U-12,14,16,18
|
Тобыл, «Золотой колос»
|
2-4 апреля
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.