Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» продолжает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участница № 8 - Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ (Тобыл).

Стаж вождения: 18 лет. Автомобиль: Lexus LX 470, газобензиновый. Цвет: черный. Пробег: 237 000 км. Год выпуска: 2000. Объем двигателя: 4,7 л. КПП: автоматическая.

Олеся Логошиновачевская: «Часто мы ищем людей в полях и лесах» / Фото из личного архива

- Так как я являюсь координатором поисково-спасательного отряда ДОС, внедорожник просто необходим, чтобы участвовать в поисках. Ведь они в основном проходят в такой местности, где очень тяжело проехать на легковом автомобиле. Часто мы ищем людей в полях и лесах, там в основном бездорожье. Вообще, последние 6 лет у меня были либо кроссоверы, либо внедорожники, потому что на таких машинах намного лучше участвовать в поисках и сборах. Первым был Lexus RX 300, потом - BMW X5, Infiniti FX35. И вот доросли уже до того, чтобы купить «Лексус», большой и удобный, и народу много может влезть, потому что задние сиденья еще есть и 7 человек я могу свободно возить. Это очень удобно для поисков, есть разница - либо я посажу 4 или 7 человек.

Олеся Логошиновачевская: «Часто мы ищем людей в полях и лесах» / Фото из личного архива

На автомобиле у меня установлен фаркоп, также ГБО (газобалонное оборудование - «НГ»), чтобы хоть как-то сэкономить на топливе. Например, мы ездили в село им. Ильяса Омарова (бывшее Ленино) в Алтынсаринском районе на протяжении практически месяца, а это 130 км туда и столько же обратно.

На «Лексусе» я принимала участие в совместных учениях нашего отряда и ДЧС Костанайской области. Суть такая: буран, на трассе случилась авария, человек в состоянии аффекта побежал в поле. Наша роль заключалась в том, чтобы помочь в поисках.

На «Лексусе» установлены фаркоп и ГБО, чтобы экономить на топливе / Фото из личного архива

Месяц назад меня и наших волонтеров не выпускали домой на трассе возле с. Щербаково в Алтынсаринском районе, так как был буран и дороги закрыли. Мы поговорили с сотрудниками полиции и другими водителями и в итоге сопровождали более 30 автомобилей в Щербаково в сторону Силантьевки. Довели до места, отправили всех по домам и поехали назад. Были ситуации, когда я вытаскивала другие машины, например, если они где-то с трассы съехали.

Совместные учения волонтеров с ДЧС Костанайской области

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницы № 8 Олесю Логошиновачевскую в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 1 апреля, до 11.00 воскресенья, 2 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 30 марта, до 10.00 понедельника, 3 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 7 Константина Руденко поступило 185 голосов.