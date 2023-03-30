О больших свалках возле мусорных контейнеров сразу возле десятка домов в микрорайоне Юбилейный сообщил «НГ» житель Костаная Иван ФИСЕНКО. Сначала он прислал фото огромной кучи мусора возле своего дома, потом сообщил, что такие же свалки и возле соседних многоэтажек.

- Тут в мусоре тонет весь микрорайон Юбилейный! - возмущается Фисенко. - Возле домов №№ 1, 6, 15, 20, 21, 23, 28, 41 скопились огромные кучи мусора возле контейнеров. Обращались в ТОО «Тазалык-2012», нам сообщили, что у них машины на ремонте и дефицит с транспортом.

О проблемах с вывозом мусора во дворах домов №№ 20 и 23 также сообщил постоянный читатель «НГ» Мухтар Нурканов.

Рядом с домами №№ 20, 21, 23, 28 корреспонденты «НГ» 28 марта увидели огромные кучи мусора.

Во дворе домов №№ 20 и 23 микрорайона Юбилейный корреспонденты «НГ» увидели горы мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Во дворе домов №№ 20 и 23 микрорайона Юбилейный корреспонденты «НГ» увидели горы мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку за домом № 116 по ул.Тауелсиздик, о которой «НГ» писала две недели назад, убрали.

Свалка возле дома № 1 в Юбилейном / Фото Ивана ФИСЕНКО

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