Обед с размышлениями о смысле хорошего общепита

Зачем люди ходят в кафе, рестораны, бистро, бары? Ответ не так прост, как кажется. Идут пообщаться, отдохнуть, крутые наряды прогулять, загар, привезенный с Гоа зимой, показать... Но голодные идут прежде всего поесть, и желательно вкусно. У меня последние полтора месяца жизнь складывалась так, что на бегу, среди массы неотложных забот требовалось именно это. И когда совсем некогда было выбирать, подруга по умолчанию рулила в My Flow.

Вывеска скромненькая, заходим не с центра, топаем на второй этаж по стрелке, минуя какие-то офисные территории. По дороге завсегдатаи мне объясняют, что в здании был пожар и, вероятно, еще не закончился ремонт... Добрались. И далеко не мы одни, судя по плотно забитой вешалке, которую сразу видишь входя.

Обеденный зал просто огромный. Никаких оформительских излишеств. Стойка по центру с кондитерской витриной, вокруг - столы, столы, столы. Из красивого - цветы живые на каждом, хорошая фоновая музыка и улыбки на лицах официантов. Из удобного - кресла, вдоль стен - диваны, ну и простор в зале, где никто тебе, несмотря на многолюдность, спину все-таки не подпирает.

Повторюсь, за последние несколько недель мы были в My Flow раза четыре. Завтракали пару раз, обедали. Так что впечатления от сервиса и кухни сложились не разовые.

В будни на завтраках народа, конечно, бывало поменьше, но полной пустоты не наблюдалось. А в субботу, 18 марта, когда мы явились на поздний обед около пяти, зал был битком.

Заказ делали по меню, которое уже хорошо изучили, тем более что оно здесь не бескрайнее. Правда, по сезону дополнено постным.

На сей раз никто из нашей троицы не попросил оливье. Уже просто смешно: по разу все недавно его брали, а я настырно у всех же пробовала. Критический настрой пропал зря: он регулярно был хорош. Особенность, за которую его нежно любят в нашей команде, - делается с пастрами, деликатесным сыровяленым мясом. Еще такую же приязнь все мои подруги питают к здешнему завтраку, который включает яйцо бенедикт с лососем, а также к отличным местным мягким вафлям.

Но почти ничего из списка «любимое» решили было на этот раз не брать. За исключением хрустящих баклажанов (1 950 тенге), которые подаются здесь с остреньким соусом и тем разбавляют пресную жизнь постящихся. Ну и сама я дала слабину - во второй раз заказала хрустящего цыпленка с рисом стир-фрай (2 950 тенге). Честно: из-за риса, люблю такой сладковатый, с овощами, приправами. А еще хотелось убедиться, что парочка острых маринованных томатов ким чи к нему будет подана без шкурки, что прежде была не разовая акция совершенства.

Хрустящие баклажаны с остреньким соусом (1 950 тенге)

Хрустящий цыпленок с рисом стир-фрай (2 950 тенге)

Конечно, мы хотели и новенького попробовать. Правда, для одной из нас дегустировать в этом меню оказалось нечего, она, наоборот, навигатором по нему может работать. Но у остальных выбор был.

У меня он пал на свекольный песто с сыром лабане (2 200 тенге). У сотрапезницы - на закуску, состоящую из хумуса, питы, винограда (1 500 тенге), а также на кусок парового лосося с брокколи, авокадо и соусом терияки (3 850 тенге). Респект составителю меню за подробности о составе блюд.

Свекольный песто с сыром лабане (2 200 тенге)

Закуска, состоящая из хумуса, питы, винограда (1 500 тенге)

Кусок парового лосося с брокколи, авокадо и соусом терияки (3 850 тенге)

Из постного меню была выбрана лапша-вок с морепродуктами (3 300 тенге).

Лапша-вок с морепродуктами (3 300 тенге)

Люди, свободные от поста, оскоромились для начала парой бокалов белого вина (3 000 тенге). А безалкогольный обед человеку украсил стакан напитка из цитрусовых с базиликом, называется «аранчата» (1 450 тенге). Вкусно, но льда немерено, хотя о его желательности никто не спрашивал. Лимонад был выпит в три глотка, дальше лед разбавлял сам себя.

Напиток из цитрусовых с базиликом «аранчата» (1 450 тенге)

Обед, по общему мнению, удался. Все к тому же примеряли на себя доспехи Доры и пробовали друг у друга заказанное. Мой свекольный песто включал щедрый ворох листьев шпината отличных кондиций. С сыром и свекольным пюре глянцевитая зелень пошла у всех на ура. Понравилось и совкусие хумуса, тонкой лепешки и сладкого винограда. А я еще, вспомнив, как пробовала когда-то друзскую питу, добавила в композицию и лабане (мягкий сыр, почти творог) из своей тарелки. По-моему, недурно получилось. Еще бы заатара (приправы) щедро сыпануть, и был бы на столе образец старой левантийской кухни.

Ко всему был заказан чайник облепихового чая (2 200 тенге), где в компании с северной ягодой плавали ломтики цитрусовых и веточки розмарина. К чаю взяли (чистое баловство уже) фисташковый рулет (550 тенге) и пару макаронов (500 тенге). Клялась уже себе не зарится на десерты. Все кажутся избыточно сладкими, рулет не стал исключением. Может, ошибаюсь.

Фисташковый рулет (550 тенге)

Макароны (500 тенге)

Общий чек у нас сложился - 24 950 тенге. Не дешево. Но, с одной стороны, алкоголь, сладенькое, с другой - взлетевшие цены на продукты... Ну и, судя по стабильному количеству посетителей, люди готовы платить, если их действительно вкусно кормят.