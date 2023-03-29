Такие забавные булки можно печь не только к положенной дате

Сидят жаворонки на блюде, смотрят, даже есть жалко / Фото Mariya

Я имею в виду жаворонков. Не только тюркские народы в дни весеннего равноденствия отмечают Наурыз. У славян тоже издревле существовала традиция отмечать весеннее равноденствие. Хозяйки к этому времени пекли ритуальное печенье или булочки в виде птиц, которые на своих крыльях несли Весну.

Дети очень любят такие вещи. Охотно помогают возиться с тестом. Выпечка получается забавной на вид и вкусной. Так что попробуйте. Нам рецепт и фото прислала Mariya, заодно уточнила рецепт, найденный в соцсетях.

Текстура теста / Фото Mariya

- Там было написано, что на литр молока и 200 г жирной сметаны берут 300 г муки и получается тесто, которое можно месить. Чепуха, конечно, тем более что речь не о дрожжевом тесте, - написала Mariya, - я количество молочных продуктов уменьшила, просто исходя из опыта.

Это тесто делается с применением разрыхлителя, его не нужно сильно забивать мукой и долго вымешивать, чтобы изделия не получились жесткими.

Если песочное печенье в виде птичек делают с помощью форм или вырезают, накладывая трафарет, то булочки из мягкого пружинистого теста нужно правильно разделать.

Как сделать / Фото Mariya

- Для этого тесто нарезать продольно на полосы, из каждой скатать жгутик, как делаем на пельмени. Диаметр - до 3 см, можно и тоньше. Тогда жгутик удобно завязать узлом. Это, собственно, самая ответственная операция при изготовлении жаворонков, - рассказывает Mariya, - сам узел - это тельце, торчащий с одной стороны хвостик надо пальцами вытянуть вперед и с самого конца сформировать тонкий клюв. А противоположный конец хвостом и будет, вытягивайте его смелее, потом приплюсните ладошкой или ручкой ножа и сделайте пару надрезов, обозначая перышки. Глаза делаются из изюма. Либо из мелкого, либо из крупного, разрезанного пополам. Пристройте с обеих сторон головки и сильно сдавите голову пальцами, чтобы изюмины двигались навстречу друг другу. Если птица будет слегка помятой, не пугайтесь. В духовке все разгладится.

Конечно, такие булочки можно печь и из дрожжевого теста.

Чтобы жаворонки стали румяными, можно смазать их молоком, пополам разведенным водой. Печь при 180 градусах, от 20 минут. Время зависит от размеров птичек.

Готовые изделия / Фото Mariya

Ингредиенты

1 стакан молока, 50 г сметаны, 1 ч. л. меда, 1,5 ст. л. сахара, 300-350 г муки, ванилин на кончике ножа, 1 ч. л. разрыхлителя.