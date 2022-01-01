Ежедневно, выезжая из Костаная по трассе республиканского значения М-36 (в сторону пограничного пункта «Кайрак»), я попадаю на V-образную дорожную развилку (между Костанаем и с. Арман, Костанайский район), и мне трудно выехать на параллельную полосу движения, так как приходится следить за водителями, которые едут в центр Костаная (выезжая в дальнейшем на пр. Назарбаева) и в сторону дизельного завода (выезд в сторону КСК). Несмотря на установленный возле развилки знак «СТОП» и дорожное сферическое зеркало. Этот участок очень аварийный и на развилке часто случаются ДТП. Как можно обезопасить дорожное движение на развилке?

Дмитрий СЕЧКИН, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Информация по строительству развилки в отделе ЖКХ отсутствует в связи с передачей данной дороги с баланса Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на баланс нашего отдела только в 2022 году. На данной развилке присутствуют дорожные знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу», «СТОП» для информирования проезда автотранспортных средств. Также начата разработка ПСД на реконструкцию пр. Назарбаева в границах ул. Промышленной до кольцевой развязки из города Костаная, в рамках данного проекта будет предусмотрена реконструкция данной развилки для улучшения дорожной безопасности. Ориентировочный срок строительно-монтажных работ - 2024-2025 гг.