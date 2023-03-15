Март - месяц соревнований рыбаков и акций по спасению рыбы

Весна уже шлет нам свои приветы, что чувствуют и люди, и рыбы. Первые торопятся «дорыбачить» на зимние снасти, вторые - продержаться до вешних ручьев.

По толстому льду

Март в наших местах - самый судьбоносный месяц для рыбьего народа. Когда крылатая фраза «Быть или не быть!» в реалиях весны трансформируется в «Жить или не жить». А реалии таковы: из 8 000 озер нашей области почти 95% заморных, а потому при метровой толщине нынешнего льда, значительном обмелении и активном гниении водорослей «народ» неизбежно окажется в удушающей газовой камере. Конечно, в первую очередь чешуйчато-хвостатым на помощь должны прийти арендаторы. Одни приходят потому, что проведение антизаморных мероприятий они просто обязаны проводить в силу требований договора аренды. Другие - потому что «своих не бросают», потому что есть чувство ответственности за то живое в природе, которому нужна экстренная подмога. Виктор Николаевич Яблонский - из таких.

Во славу «Золотой рыбки» / Фото автора

За вверенным ему Сарыколем я слежу более 10 лет. Радовалась, когда сюда за трофейными щуками стекался рыбацкий люд даже из иных стран. Горевала, когда вследствие колоссального обмеления легендарная рыба подо льдом погибла. Удивлялась, когда настырный арендатор решил вернуть Сарыколю славу щучьего озера и несколько лет подряд восстанавливал поголовье зубастой. И добился-таки своего. Плотность хищницы сейчас здесь такова, что ее уже успешно можно ловить на жерлицы. И если пока еще, как прежде, трофейные экземпляры в 20 кг Сарыколь не обещает, то от 2 до 6 - пожалуйста!

В нынешнем марте, как и в прошлые годы, главная забота Виктора Николаевича - помочь водяному сарыкольскому народу дотянуть до спасительных вешних вод. И эта помощь отнюдь не формально-протокольная, не для отчета. Команда Яблонского делает не только то, что требуется по договору аренды водоема, но много больше. И в этом, и в прошлые годы здесь под мартовским солнцем она бурила и вырубала по 100 лунок и майн, вставляя в эти большие проемы целые снопы полого тростника. Но еще «от себя лично» Виктор Николаевич ежегодно доставляет рыбьему народу спасительный кислород с помощью помпы, часами работающей от портативных электростанций. И уже в нынешнем марте в разных участках водоема в радиусе 200 м рыбий люд прошел курс реанимации.

Сарыкольской щуке быть! / Фото автора

Поможет ли это Сарыколю? Однозначно. В отличие от многих иных наших арендованных озер, переживших замор прошлогодней весны, на водоеме Яблонского стараниями арендатора рыбий народ этих тягот не испытал. Сейчас серия реанимационных процедур здесь закончена. Так что и теперь будем с сарыкольской щукой!

В 15-й раз приплыла «Золотая рыбка»

Приплыла, как обычно, недавним мартовским днем под Лисаковск на 1-й залив Верхнетобольского водохранилища. Хотя, как стало известно «НГ», на сей раз главному организатору этого праздника здоровья, неугомонному директору по рекламе лисаковского телеканала «Акцент» Юрию Гривко пришлось изрядно поволноваться. И было отчего. Первый залив «Верхаша», куда приплывала «Рыбка» в предыдущие годы, обмелел настолько, что рыбалка здесь на удобных по логистике местах стала проблемной. Да и потенциальные участники долго раскачивались, не проявляя особенного рвения, не желая бурить слишком толстый лед. И все-таки организаторы решили: юбилейному фесту быть!

И он был. Был, как всегда, праздничный, веселый, шумный, азартный. Опасения оказались напрасными. На встречу с рыбкой прибыла целая армия рыболовов, болельщиков, спонсоров. Как всегда, было много сюрпризов, знатных призов, подарков. Были не только любители, но и спортсмены-профессионалы из сборной Костанайской области. А еще была, конечно же, наваристая уха для всех, фантастическая, какая бывает только на рыбалке. Удивительно, но и клев в тот день был на редкость активным. Причем впервые за все 14 предыдущих явлений «Золотой рыбки» клевал, представьте себе, даже судак. Именно он, почти килограммовый, в номинации «Царь-рыба» осчастливил Вячеслава Бокова лодочным мотором от Лисаковского завода ЖБИ.

Сарыколь: замору - нет! / Фото автора

А вот Гран-при этих состязаний заслуженно от золотой рыбки достался постоянному участнику турниров лисаковчанину Николаю Зеленкову, улов которого потянул при взвешивании более чем на 2 кг. За что и заработал, помимо почета, подарочные трофеи в виде шнека под ледобур от генерального спонсора ТМ «Минеральная вода «Сосновый бор», рыбацкой раскладушки от телекомпании «Акцент» и именной «Золотой рыбки» от акима Лисаковска Абая Ибраева. Отметила подарками щедрая золотая рыбка самого юного рыболова - шестилетнего Артема Уваренко и всех рыбачек, среди которых особыми почестями была увенчана 74-летняя Антонина Канкалова.

Осчастливив всех, золотая рыбка отбыла на телеканал «Акцент» до будущего свидания. Через год.

На Каратомарах - репетиция

А неделей раньше уже не любителей, а профессионалов принимало Каратомарское водохранилище, на льду которого, в районе турбазы «Дружба», Федерацией спортивного рыболовства Костанайской области был проведен чемпионат области по спортивному лову рыбы со льда на мормышку, который стал генеральной репетицией чемпионата Казахстана. Один из участников, и кстати, победитель этих состязаний Кирилл ВИЛЬЯНОВ поведал «НГ» о том, как все происходило.

- Несмотря на непогоду, ветер и снег, все же 14 самых отважных и заряженных на победу участников прибыли на место проведения соревнований. В 9.00 мы прошли регистрацию и готовились к старту, замешивая прикормку, проверяя лески, мормышки. В 10.00 был дан старт, началась баталия. Все сразу стали активно передвигаться по своим, доставшимся по жребию секторам, бурить лунки, искать рыбьи стоянки и тропы. У каждого была своя тактика и свой подход. И вот наконец-то каратомарская рыба начала появляться в руках рыбаков, уловы множились. Это не могло не радовать. В 13.00, как и положено в соревнованиях такого уровня, состоялся финиш первого тура, взвешивание уловов, подведение предварительных итогов. Затем легкий перекус с чаем, а в 14.00 вновь ледобуры начали активно сверлить лунки во льду, был дан старт второго тура. Засияло солнышко, а вместе с ним поднялся и градус настроения, да еще и рыбка радовала своими поклевками и размерами. Была и некрупная, но были бонусы и в виде хороших окуней. К слову, самого крупного «полосатика» весом 747 г поймал Андрей Качалов из костанайской команды «Буран». 17.00 - финиш чемпионата, и снова взвешивание судьями уловов, томительное ожидание результатов. А потом заветные минуты награждения.

Наши лучшие профессионалы мормышки сезона-2023 / Фото автора

В командном зачете места распределились так:

3-е место - команда «АИД» в составе Айдарбека Такенова, Данила Шульца, Ивана Корниенко.

2-е место - команда «Энергия» в составе Кирилла Вильянова, Олега Худякова, Ильсура Зарипова.

1-е место - команда «Буран» в составе Игоря Семенова, Вячеслава Махова и Андрея Качалова.

В личном зачете призовые места у всех участников команды «Буран», а чемпионом Костанайской области 2023 года стал Андрей Качалов.

Добавлю: из всех, занявших призовые места в командном и личном зачетах этого чемпионата, сформирована сборная команда Костанайской области, которой в ближайшее время предстоит продемонстрировать свой класс на чемпионате страны. А он по решению Федерации спортивного рыболовства Казахстана в этом сезоне будет проходить именно в нашей области 18-19 марта, когда съедутся профессионалы мормышки со всей страны. Место проведения то же: Каратомарское водохранилище, турбаза «Дружба». Старт в 10.00. Ждем болельщиков. Будет азартно!

Внимание! Приближается время нерестового запрета.

На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

щуки - с 20 марта до 20 апреля;

сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая.

На водоемах других районов и городов Костанайской области на лов: