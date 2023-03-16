Костанайские аграрии заявляют, что при нынешних ценах на зерно и сеять не стоит

Ситуация с продажей урожая 2022 года заставляет переиначить популярную поговорку. Раньше говорили, что хлеб не в колосе на полях, а в закромах, то есть благополучно убран. Сегодня впору переиначить утверждение - настоящий хлеб тот, что земледельцем продан. А с этим у костанайских аграриев возникли большие проблемы, хотя прошлый год был далеко не самым урожайным.

Парадокс зернопроизводящей области: пшеница дешевеет, а цены на муку и хлеб высокие / Фото Галины КАТКОВОЙ

Не требуется

Учредитель ТОО «Азия Алтын» Светлана МИХАЙЛЕНКО цены назвала печальными. И по 80 000 тенге за тонну зерно помольных кондиций сегодня не продашь, хотя в пересчете на затраты хозяйств это невыгодная цена. Но в области на третьеклассную пшеницу сейчас вообще нет спроса. Данные подтвердил и директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ, сказав, что переписывался накануне с мельниками и получал один за другим ответы: «Зерно не покупаем».

- Зерно наших товаропроизводителей и у себя в республике никому не нужно, - добавил пессимизма руководитель филиала Союза фермеров Казахстана Марат АХМЕТОВ, - лет 7-8 назад начали говорить, что у нас переизбыток пшеницы, надо другие культуры сеять, так и на другие культуры цены упали - на лен, рапс, подсолнечник.

И у экспортеров, как оказалось, проблемы. Не только с реализацией зерна, но и муки. По словам заместителя директора ТОО «Асалия», крупного мельничного комплекса, Алексея ТРЕТЬЯКА, мука, отправленная по железной дороге в январе, до сих пор находится на станциях в пределах области - в Тоболе, Аулиекольском районе, в Есиле.

- Подвигается на 100 км в неделю, - сказал Третьяк. - Отгружали муку в январе по $350? сейчас она стоит $295 тенге. При этом она еще не доехала до покупателя.

Накануне

Разговор этот велся в палате предпринимателей Костанайской области 13 марта, собрались (и уже не впервые), чтобы обсудить предложения по изменениям в правила субсидирования. Но прошлись по ним дежурно. Надоело. Не прислушиваются в республике к тому, что предлагают практики.

Светлана Михайленко лишь отметила главную тенденцию в предлагаемых минсельхозом изменениях: уменьшение процента субсидирования при реальном росте цен на все и вся для аграриев.

- Стоимость техники растет потрясающими темпами, - сказала она. - Трактор К-743 показывает рост цены за два года - 212%. В 2022 году очень подорожали минеральные удобрения, а от нас ведь постоянно требуют улучшать почву, не истощать землю. Гербициды - как подняли во время пандемии цены на 40%, так и забыли откорректировать, а импортные гербициды по отношению к 2022 году выросли в цене на 40%. За таким ростом не успеет ни одно сельское хозяйство.

Это отчасти комментарий к популярному сегодня тезису о том, что в сельское хозяйство государство в виде субсидий вливает много, а отдачи не видит. Так субсидии ведь идут на приобретение той самой техники, удобрений, гербицидов, семян, которые неконтролируемо дорожают. И их еще получить надо. На заседании в палате говорили о 9,5 млрд, не выданных по заявкам на приобретение техники. А Михайленко заострила внимание на том, что на очень плохо работающую государственную платформу по приему заявок ЕГИСС многие вообще попасть не могут, в связи с чем не получат субсидии за семена. По правилам, срок для этого всего год. А посевная - рядом. Руководитель отдела экономики облсельхозуправления Аслан ДОСМАГАМБЕТОВ сказал, что сейчас половина всех звонков из районов к ним - о проблемах с приобретением семян, горючего на весну. Ведь и Продкорпорация в этом году в пять раз уменьшила объем форвардного закупа, за счет которого крестьяне тоже получали средства на посевную.

- Не до правил и не до бумажек, надо в ближайшее время раздать людям эти 9 млрд, иначе крестьяне не посеют, - высказал убеждение Эдуард Двуреченский.

Парадокс зернопроизводящей области: пшеница дешевеет, а цены на муку и хлеб высокие / Фото Галины КАТКОВОЙ

Участь ждунов

Вопрос: а сколько надо сеять, если выращенное продать не можем?

По убеждению Двуреченского, проблема в том, что мы слишком распахнуты для российского зерна, которое сегодня перерабатывают все костанайские мельницы, а местного сырья, более дорогого, видеть не хотят. Сейчас, по информации службы госдоходов, в сутки около 30 КамАЗов с зерном въезжают в область. Они перегружены к тому же. Заговорили о необходимости ввести запрет на поставку зерна автотранспортом. Одни - за, другие - против. Но большинство участников встречи считали, что Казахстану надо любым способом защитить свой рынок и своего производителя.

Но опять вопрос, а хватит ли места «своим» и на защищенном рынке, если многие крестьяне давно вписались в серые схемы, связанные с перетоком российской пшеницы, а экспорт зерна и муки пребывает в позе ждуна. Не мы диктуем цены на свой товар, мы ждем, что нам за него дадут. У мукомолов ведь рынок сбыта съежился до одного Афганистана. То, о чем мельники кричали последние 10 лет, свершилось: квоты и запреты на вывоз муки, которые вводило Правительство РК, помогли организовать мощную зернопереработку в Узбекистане, Таджикистане. Поэтому костанайские мельницы даже на более дешевом российском зерне сегодня работают в четверть мощности. Незачем молоть, если некуда продать. Такая сложилась «математика муки».

- Нас упрекают в росте цен на продовольствие. Но мы сами не понимаем, почему наше зерно дешевеет, а хлеб в стране дорожает, - признался Марат Ахметов, - и государство в этом разобраться не пытается.

О хаосе в отраслях, связанных с производством зерна и муки, говорил и трейдер Александр МИКЕТКА, много лет возглавлявший в Костанае мелькомбинат.

- Если мы у себя на территории не можем проследить, откуда зерно появилось, как оно стало принадлежать КХ Петькин и почему продалось в Узбекистан уже без экспортного тарифа... тогда извините, - сказал он. - Павлодарская область, никогда не считавшаяся зерносеющей, третий год - один из великих экспортеров, это как? За прошлый год мы перевезли и вывезли 13,2 млн т зерна и муки. Я давно работаю и могу сказать, что и в лучшие годы 9 млн т с трудом вывозили. Откуда такие объемы? Это перетоки российского зерна. Так что с себя надо начинать. Порядок наводить.