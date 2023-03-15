О свалке за домом № 116 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Зинаида КОРОЛЕВА. По словам женщины, в этом дворе всего два мусорных контейнера.

- Их явно не хватает, потому что рядом построили новый дом, и жители несут мусор в том числе и к нам, - рассказала читательница. - Наши контейнеры часто переполнены, а рядом валяются мешки и коробки. Иногда скапливаются целые горы.

Горы мусора на этот раз корреспонденты «НГ» не увидели, но рядом с контейнером лежали черный мешок, картонная коробка и мелкий мусор.

Ул. Тауелсиздик, 116. По словам читательницы, двух контейнеров для этого двора явно не хватает / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 105 по ул.Тауелсиздик, о которой мы писали две недели назад, убрали.

Ул. Тауелсиздик, 105. Свалку за домом спустя две недели убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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