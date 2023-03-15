Об участке открытой теплотрассы возле дома № 6 по ул. Чкалова сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ГУРНЯК.

- Длинный участок трубы среднего диаметра открыт в торце дома, - поянила она. - Часть трубы расположена за заборчиком, часть - напротив него.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубы, открытые в нескольких местах, да и в целом на них очень ветхая изоляция.

Ул. Чкалова, 6. Эта часть трубы проходит рядом с подъездом дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Чкалова, 6. Эти открытые трубы расположены в торце дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы рядом с домом № 140/1 по ул. Пушкина, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали со всех сторон дома.

Ул. Пушкина, 140/1. Трубы рядом с домом изолировали с одной стороны здания... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...и с другой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

За зданием трубы тоже утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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