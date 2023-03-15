Оденем «голые» трубы. Изоляции либо нет, либо она ветхая
Об участке открытой теплотрассы возле дома № 6 по ул. Чкалова сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ГУРНЯК.
- Длинный участок трубы среднего диаметра открыт в торце дома, - поянила она. - Часть трубы расположена за заборчиком, часть - напротив него.
По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубы, открытые в нескольких местах, да и в целом на них очень ветхая изоляция.
Ул. Чкалова, 6. Эта часть трубы проходит рядом с подъездом дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Ул. Чкалова, 6. Эти открытые трубы расположены в торце дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Трубы рядом с домом № 140/1 по ул. Пушкина, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали со всех сторон дома.
Ул. Пушкина, 140/1. Трубы рядом с домом изолировали с одной стороны здания... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
...и с другой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
За зданием трубы тоже утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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