Беспроигрышный рецепт постной выпечки, уместной в любое время

Он действительно очень простой, справится даже десятилетний ребенок. И очень бюджетный, что важно в наше время галопирующих цен на продукты. Ни молока, ни яиц не требуется. Рецепт отыскал и опробовал участник нашего кулинарного клуба Ночной Дозор, а уж мужчины знают толк в выпечке.

Такие рогалики - очень легкая и вкусная выпечка / Фото Ночного Дозора

- Нежнейшие, хрупкие рогалики с начинкой к чаю или кофе, суперлегкие в готовке, - написал мне о своем кулинарном опыте Дозор.

Найденный им рецепт на 32 рогалика из 500 г теста выглядит так: «В миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль. Влить в эту смесь любую минеральную газированную воду, перемешать. Потом добавить растительное масло и замесить тесто. Оставить его при комнатной температуре на минут 10. Разделить тесто на 2 части, сформировать «булочки», каждую из которых раскатать в круг, а его разделить на 16 сегментов. На широкую часть сегмента класть начинку (любой густой джем, например) и скручивать рогалик. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15 минут. Учесть, что время выпечки зависит от особенностей вашего духового шкафа».

Ночной Дозор признался, что из приготовленного теста 32 рогалика никак не получаются. Наверное, надо было чрезвычайно тонко раскатывать заготовки.

У него часть рогаликов приготовлены с джемом из черной смородины, часть - с вареньем из груш. В каждый рогалик поместилась примерно кофейная ложка начинки. У некоторых изделий края суховатыми получились, но это, похоже, из-за хрупкости теста. По мнению нашего повара, в этой выпечке можно и совсем без сахара в тесте обойтись. А посыпать им или сахарной пудрой готовые изделия.

Конечно, с начинкой можно экспериментировать бесконечно. Один из вариантов: вяленые яблоки распарить, перемолоть, сдобрить сахаром и добавить чуточку клюквы. Прекрасная начинка получается из молотого чернослива с толикой кисленького варенья, из кураги с медом и орехами. Наконец, отличный вариант закатать в рогалик кусочек мармелада.

Надо только помнить, что сразу как вынете изделия из духовки, пробовать их не стоит, джем, мармелад, использованные для начинки, могут серьезно обжечь.

Ингредиенты

100 мл минеральной или просто сильногазированной воды, 90 мл растительного масла, 280 г муки, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, джем для начинки.