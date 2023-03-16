Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» продолжает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).





Участница № 6 - Татьяна НЕКРАСОВА (Костанай).

Стаж вождения: 10 лет. Автомобиль: Jeep Cherokee. Цвет: зеленый. Пробег: 180 000 км. Год выпуска: 1993. Объем двигателя: 2,1 л, турбодизель. КПП: механическая.

В 2020 году Татьяна повезла на Jeep своих детей в Кызылорду на соревнования / Фото из личного архива

- В 2019 году приобрели машину без двигателя под восстановление. Легендарный «кирпич», который проходит там, где «Нива» не проезжает в силу своей легкости, просто был мечтой. Год искали родной двигатель на автомобиль, за время работ полностью обесшумили кузов, покрыли антикоррозийкой, так как машине уже немало лет. Ничего не переделывали, максимально все родное старались сохранить, но поставили лифтованную подвеску для большей проходимости.

Jeep купили в 2019 году без двигателя. В таком состоянии он простоял год / Фото из личного архива

В 2020 году, в день, когда машину дособирали и даже не испытывали, мы с семьей поехали на ней в Кызылорду, где были соревнования у детей. Всю дорогу прислушивались, все ли целое и как работает машина, потому что собирали ее с голого кузова. Но за всю поездку (туда и обратно) ни разу не подвела. Легко заводится даже в мороз, может «похвастаться» хорошей пониженной передачей.

Мы всегда испытываем машину: то в лес гулять, то просто даже в сугробе у дома. По грязи не катаем, а по снегу, пока зима, каждый день. В свое время много вытаскивали на Бозбеке застрявшие машины, пока в лес ехали. Например, в марте 2021 года там был путь раньше в детский лагерь, его не чистили, был только один ряд колеи. Стояли там в основном машины типа Lada Kalina и Volkswagen Polo, пробиться в начало пробки смогли только мы. И всю цепочку из машин вытягивали поочередно к дороге. Машин 10 было тогда.

В жизни Jeep использую каждый день, дети любят его за то, что он везде проезжает. За 3 года машина ни разу не подвела. Решили оставить автомобиль как раритет и передавать по наследству. Сейчас машину используем больше как городскую и не мучаем.

Татьяна Некрасова: «За 3 года машина ни разу не подвела» / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 6 Татьяна Некрасову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 18 марта, до 11.00 воскресенья, 19 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 16 марта, до 10.00 понедельника, 20 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 5 Владимира Прокопенко поступило 374 голоса.