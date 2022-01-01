Уже несколько лет на ул. Бородина в Костанае есть остановка «По требованию» (КТЭК), между остановками «ДК «Строитель» и «Баян Сулу». А знака для перехода дороги в этом месте нет. Для правильного перехода нужно либо пройти вперед до ул. Лермонтова, либо вернуться назад к остановке «ДК Строитель». То есть выйти на предыдущей или последующей остановках. Люди, которые выходят на остановке «По требованию», переходят дорогу на свой страх и риск. Можно ли поставить там знак?

Татьяна КОКШИНА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Мирас ОМАРОВ:

- Ранее на данном участке был установлен знак «Пешеходный переход», но так как неоднократно совершались транспортными средствами наезды на пешеходов, было принято решение о демонтаже данного знака в связи с тем, что знак не обеспечивал безопасность дорожного движения. Установка светофорного объекта нецелесообразна, так как есть регулируемый светофорный объект на расстоянии 200 м на углу ул. Бородина - Лермонтова.