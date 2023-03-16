О политических инициативах нужно говорить - кандидат в депутаты Мажилиса Еркин АБИЛЬ

Е. Абиль отмечает высокий уровень политической конкуренции, что не позволит на предстоящих выборах манипулировать голосами избирателей

Ученый-историк баллотируется в Мажилис. Он предлагает справедливое социальное обеспечение через изменения методики расчета, решение локальных проблем, в том числе через расширение полномочий местных представительных органов и распределение бюджетных средств с учетом региональных потребностей. Однако чувствуется рука ученого: проблемы предлагает решить с учетом причин и наличия ресурсов, дабы не допустить негативных для общественного развития последствий.

Сможет ли ученый, на минуточку, признанный в прошлом году одним из лучших в стране, реализовать свои научный потенциал в стенах Парламента, обсудили с Еркином Абилем, кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатному округу от партии Amanat.

- За последний месяц вы были во всех районах и городах области, побывали даже в самых отдаленных селах. Что волнует жителей?

- Прежде всего социальное обеспечение. В одном из направлений предвыборной программы я говорю о пенсионном обеспечении. Текущая система начисления несправедлива. Да, она удобна для финансистов, но не для пенсионеров. Здесь же нужно поднимать вопросы всех социальных выплат, в том числе методики расчета прожиточного минимума, потребительской корзины. Нынешние методики никуда не годятся. МЗП вводился как расчетный показатель, а сейчас люди живут на эту сумму. Второе, что волнует людей, это проблемы инфраструктуры: строительство и ремонт дорог и школ, газоснабжение.

- Как улучшить положение в регионах области?

- Во-первых, важно, чтобы республиканский бюджет взял на себя инфраструктуру, так как многие проблемы – из-за отсутствия коммуникаций. Во-вторых, нужно решать проблемы образования. Закрытие колледжей и школ нужно жестко отслеживать. Этого делать нельзя. Районным колледжам, которые не могут себя содержать, надо помогать, сделав его представительством более сильного колледжа, который смог бы помочь своему филиалу кадрами и МТБ. Но у нас колледжи закрываются, поэтому молодежь не остается. Откуда брать новые кадры?..

В первую очередь считаю важным открыть в области филиал медицинской академии. Вопрос с медкадрами мы не решим никогда, если не начнем развивать медицинское образование в регионах. Но наше законодательство не позволяет вузам открывать филиалы, зато такая возможность есть у российских коллег. Поэтому нужно вносить изменения в закон, тем более сейчас существует механизм контроля качества образования.

- Удалось ли пообщаться с крестьянами?

- У сельхозтоваропроизводителей тоже свои проблемы. Государство выделяет миллиарды на субсидии. Но первые, кто зарабатывают на этом, это банки, через которые идут выплаты по сниженным ставкам и прочее. При этом БВУ получают полный процент от государства. Во-вторых, посредники. А еще, если определен единый оператор, то у крестьян даже нет выбора. В итоге львиная доля господдержки не доходит до него. Поэтому механизм субсидирования тоже нуждается в серьезном пересмотре.

- Вы считаете, что богатый должен платить больше...

- Да, налог должен быть прогрессивным. Сельхозтоваропроизводитель с 100 га, 10 000 га или 100 000 га. Должна быть относительная процентная ставка, тогда содержать латифундии будет невыгодно. То же самое и с квартирами в городах. У нас количество семей и количество квартир в стране почти одинаково. Но до сих пор жилищный вопрос актуальный для большинства граждан. Поэтому нужно ввести растущую процентную ставку на имущественный налог, чтобы невыгодно было скупать квартиры целыми подъездами.

Кстати, по очередности жилья очень много вопросов. Я вижу только одно решение - строить больше социального жилья. Иначе очередь никогда не исчезнет, она только растет.

- В разговоре вы часто ссылались на безынициативность чиновников и депутатов...

- Да. Но я понимаю, что для иного поведения нужны реальные полномочия с реальными финансами. Многие законы можно принимать на уровне местного сообщества. Государству не обязательно регулировать все процессы, которые происходят в регионах. Достаточно определить общие принципы, а дальше, используя некий рамочный закон, областные и районные маслихаты принимают конкретные нормы с учетом региональных особенностей.

Вообще один из законов демократии гласит: чем больше полномочий и возможности принять решения на более низком уровне, тем система устойчивее.

Взять, например, нашумевший Закон «Об ответственном обращении с животными». У нас приняли общий закон, который вообще не работает на местах. У нас в регионе в одном районе есть служба по стерилизации, а в другом нет и не будет никогда, потому что отдаленный район.

Оплачено из средств республиканского бюджета.