По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 58;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 22 девочки и 39 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Алиса, Айша, Матвей, Мирон. Самые редкие: Эли, Аяла, Леон, Ислам. Самому молодому папе - 22 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 40 лет;

- умерли 45 человек: 22 женщины и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 721 вызов, из них 516 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 468, из них 57 - к детям. Поступили 12 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 19 человек, 16 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 2 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 453 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 165 человек, из них поместили 153: 140 мужчин и 13 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 14 выездов, на случаи горения - 20. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 128 уголовных правонарушений, в том числе 44 кражи и 26 мошенничеств;

- разысканы 9 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыты 43 преступления;

- зарегистрированы 8 наркоправонарушений;

- за выходные сотрудники полиции задержали 16 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.