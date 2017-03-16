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Куда пойти с 16 по 22 Марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 марта,

12.00

«Легенда о белой горе», Б. Парманов, сказка

19 марта,

12.00

«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

17 марта,

11.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

22, 23 марта,

18.30

«Бастаңғы», мерекелік ұлттық шоу

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

16-24 марта,

12.00

«Приключения Наурыза и Коктем», сказка

24 марта,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

17 марта, 15.00

Открытие выставки «Бабалар ізімен» (по следам предков) художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии «Arlan Design»

В течение месяца

«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

17 марта

19.00

«Сағындырған әндер-ай» - концерт оркестра казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова и солисты филармонии. В репертуаре народные и эстрадные произведения. Золотые хиты 60-80 гг. отечественных исполнителей

23 марта,

19.00

Концерт Сакена Майгазиева

24 марта,

18.00

Концерт Куандыка Рахыма

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До 21 апреля

«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty.

Костанай, СРК «Костанай»

16 марта, 19.00 

Баскетбол. Чемпионат области среди девушек 2009 г. р. и моложе

 Тобыл, ДК «Алтын Дән»

16 марта

Бокс. Чемпионат области среди девушек 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г. р.

Костанай, школа бокса, ул. Гашека, 1/4

16-17 марта

Греко-римская борьба. Чемпионат области среди спортсменов U-17, U-23

Костанай, ул. 1 Мая, 128

16 марта

Греко-римская борьба. XIX республиканский турнир среди юношей 2009-2011 г. р., посвященный памяти Героя Советского Союза С. Т. Темирбаева

Костанай, ул. 1 Мая, 128

16-18 марта

Спортивный лов рыбы со льда на мормышку. Чемпионат РК

Рудный, Каратомарское водохранилище

16-19 марта

Казак куреси. Областной турнир среди юношей 2008-2009 г. р., посвященный памяти м. с. РК Берика Абилахасова

Костанай, ДЮСШ № 1

16-18 марта

Футзал. «Аят» - «Рахмет»

Рудный, Ayat futsal arena

17-18 марта

Тэквондо WT. Областной турнир среди детей, кадетов, юниоров, посвященный празднику Наурыз

Костанай, ОШ № 17, ул. Строительная, 8

17-19 марта

Гандбол. Открытое первенство ДЮСШ № 1 им. Кадырбека Оспанова среди юношей и девушек

Костанай, ДЮСШ № 1

18-19 марта

 