Куда пойти с 16 по 22 Марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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18 марта,
12.00
|
«Легенда о белой горе», Б. Парманов, сказка
|
19 марта,
12.00
|
«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
17 марта,
11.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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22, 23 марта,
18.30
|
«Бастаңғы», мерекелік ұлттық шоу
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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16-24 марта,
12.00
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«Приключения Наурыза и Коктем», сказка
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24 марта,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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17 марта, 15.00
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Открытие выставки «Бабалар ізімен» (по следам предков) художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии «Arlan Design»
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В течение месяца
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«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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17 марта
19.00
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«Сағындырған әндер-ай» - концерт оркестра казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова и солисты филармонии. В репертуаре народные и эстрадные произведения. Золотые хиты 60-80 гг. отечественных исполнителей
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23 марта,
19.00
|
Концерт Сакена Майгазиева
|
24 марта,
18.00
|
Концерт Куандыка Рахыма
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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До 21 апреля
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«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty.
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Костанай, СРК «Костанай»
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16 марта, 19.00
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Баскетбол. Чемпионат области среди девушек 2009 г. р. и моложе
|
Тобыл, ДК «Алтын Дән»
|
16 марта
|
Бокс. Чемпионат области среди девушек 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г. р.
|
Костанай, школа бокса, ул. Гашека, 1/4
|
16-17 марта
|
Греко-римская борьба. Чемпионат области среди спортсменов U-17, U-23
|
Костанай, ул. 1 Мая, 128
|
16 марта
|
Греко-римская борьба. XIX республиканский турнир среди юношей 2009-2011 г. р., посвященный памяти Героя Советского Союза С. Т. Темирбаева
|
Костанай, ул. 1 Мая, 128
|
16-18 марта
|
Спортивный лов рыбы со льда на мормышку. Чемпионат РК
|
Рудный, Каратомарское водохранилище
|
16-19 марта
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Казак куреси. Областной турнир среди юношей 2008-2009 г. р., посвященный памяти м. с. РК Берика Абилахасова
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Костанай, ДЮСШ № 1
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16-18 марта
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Футзал. «Аят» - «Рахмет»
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Рудный, Ayat futsal arena
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17-18 марта
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Тэквондо WT. Областной турнир среди детей, кадетов, юниоров, посвященный празднику Наурыз
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Костанай, ОШ № 17, ул. Строительная, 8
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17-19 марта
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Гандбол. Открытое первенство ДЮСШ № 1 им. Кадырбека Оспанова среди юношей и девушек
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Костанай, ДЮСШ № 1
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18-19 марта
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