Как вы считаете, что изменится в Казахстане после 19 марта 2023 года? Страна получит компетентных и ответственных депутатов мажилиса и маслихатов.

Проигравшие партии и депутаты завалят суды исками к избирательным комиссиям.

Избиратели начнут требовать от депутатов исполнения предвыборных обещаний.

Ничего не изменится. Новый Казахстан ничем не будет отличаться от старого.

