По моим наблюдениям, на перекрестке ул. Амангельды и пр. Абая в Костанае в конце января - начале февраля этого года произошло не менее 6 ДТП (последнее - утром 10 февраля). Водители въезжают не только в другие автомобили, но и в дорожные заграждения и заборы. Вероятная причина - моргающий светофорный объект. Светофорный объект на этом перекрестке работал исправно и стал моргать только в последнее время. Когда его починят?

Ангелина ПАНАЧЕВА, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Мирас ОМАРОВ:

- Специалистами отдела было произведено выездное обследование данного светофорного объекта, в ходе которого выявлено, что светофорный объект на данном пересечении улиц находится в исправном состоянии. В настоящее время обслуживанием светофорных объектов по городу Костанаю занимается ИП «Ландшафтные решения».