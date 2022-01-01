По платежам в Фонд обязательного социального медицинского страхования женщины, находясь в декретном отпуске, имеют льготу - за них платит государство. Если я являюсь индивидуальным предпринимателем, эта льгота на меня распространяется или нет? Мне нужно продолжать платить взносы?

Anara, пользователь сайта

Комментарий

- Налоговый режим действующих индивидуальных предпринимателей предусматривает обязательную оплату взносов на медицинское страхование, - сообщил директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек НУРГАЛИЕВ. - ИП освобождается от уплаты только в том случае, если его деятельность официально приостановлена либо ИП ликвидировано.

Директор филиала добавил, что эта же норма распространяется и на наемных работников, параллельно занимающихся предпринимательской деятельностью. Оплата взносов и отчислений ОСМС за своих работников является обязанностью работодателя. Иначе говоря, данные лица, наряду со своими работодателями, должны оплачивать взносы еще и как ИП.