Я являюсь опекуном детей, оставшихся без попечения. Судя по последним новостям, детям положены для помощи сбора в школу начисления по 37 тысяч тенге. Мы проживаем в Федоровском районе, где сообщили, что на наш район начислений детям не будет. Хотелось бы услышать ответ от уполномоченных органов, в связи с чем именно в наш район, нашим детям государство не выделило этих денег? К слову, мы за деньгами не гонимся, детей всегда одевали и обували сами, да и сейчас тоже. Но просто удивил или, как правильно сказать, зацепил тот факт, что всем детям есть, а нашим нет. Вместо этих денег спросили только: «Вам портфель детям нужен?» Сказала: «Нет, уже купила. Осталась только обувь приобрести». Мне ответили: «А-а, ну хорошо».

Гость, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос ответила пресс-служба управления образования Костанайской области:

- В рамках фонда Всеобуча материальная помощь оказывается на основании заявления от родителей или лиц, их заменяющих, один раз в год детям пяти категорий: из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, и другие.

В июле 2022 года, еще до утверждения данного постановления, некоторыми отделами образования, в том числе отделом образования Федоровского района, были объявлены госзакупки и заключены договоры на приобретение одежды, обуви и канцтоваров в соответствии с полученными заявлениями и указанными родителями размерами.

Школьная и спортивная форма, канцелярские принадлежности приобретены для 293 обучающихся Федоровского района из категории детей, предусмотренных данным постановлением. В среднем на одного ребенка сумма оказанной помощи составляет 41 900 тенге.

Вместе с тем школьникам при подготовке к учебному году оказывается помощь из разных источников. Так, действует благотворительная акция «Дорога в школу». И те родители, кто не писал заявление на оказание помощи в рамках фонда Всеобуча и не был обеспечен одеждой и обувью, могут обратиться по телефонам горячей линии акции «Дорога в школу» в отдел образования по месту жительства или в управление образования. Каждый случай будет рассмотрен, и оказана помощь по мере возможности.