По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 61 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 17. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 48;

- зарегистрированы 6 разводов, 2 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 64 новорожденных: 33 девочки и 31 мальчик. Самые популярные имена малышей: Нияз, Алан, Асылым. Самые редкие имена: Полина, Леонид, Жанторе. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 38 лет, маме - 38;

- умерли 36 человек: 17 мужчин и 19 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 922 вызова, из них 723 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 405, из них 76 - к детям. Поступили 15 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 20 человек, 16 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 399 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 176 человек, из них поместили 166: 139 мужчин и 27 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 23 выезда, на случаи горения - 108. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 224 уголовных правонарушения, из них 120 краж и 30 мошенничеств;

- разысканы 15 без вести пропавших лиц, которых вернули домой;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрировано 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 1 факт сбыта и 2 факта контрабанды;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.