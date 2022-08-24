Чем запомнился костанайцам главный городской праздник, который отмечали два дня подряд

Через неделю после Рудного и Лисаковска традицию массовых гуляний в честь Дня города возобновили и в Костанае. 143-й день рождения областного центра отметили в бюджетном варианте: национальные игры, фестиваль древних технологий (о нем - на стр. 11), флешмоб домбристов, выступление местных коллективов и известных в Казахстане звезд. Что из этого получилось, в репортаже «НГ».

Где стреляют-то?

Республиканский турнир по казахской национальной стрельбе из лука провели вечером 19 августа на набережной по ул. Гашека, в районе КЖБИ. Несколько десятков людей ходили от юрты к юрте, в этой суматохе было очень сложно понять, что и где находится. Найти место проведения турнира помог указатель. Недалеко от арки на входе в парк 25-летия независимости РК собрались десятки зрителей и участников из разных городов Казахстана, многие надели традиционные костюмы.

Финал соревнований по садақ ату / Фото Андрея СКИБЫ

Турнир проходил весь день, но вечером представление для зрителей началось с мастер-класса по верховой езде: парни и девушки скакали на лошадях и показывали различные трюки, например, ехали стоя и переворачивались. Затем прошел финал турнира по жамбы ату - стрельбе из лука верхом на лошади. Задача всадников - на скаку попасть в расположенную сбоку мишень. Завершился турнир финалом соревнований по садақ ату (стрельба стоя) и награждением победителей.

Парни и девушки показали мастер-класс по верховой езде / Фото Андрея СКИБЫ

Никита Черников из Караганды второй год становится призером республиканских соревнований по жамбы ату / Фото Андрея СКИБЫ

- В Костанае я впервые, представляю спортивную школу «Кайрат» из Караганды, - рассказал участник турнира Никита ЧЕРНИКОВ. - Стоя я стреляю уже 4 года, а на лошади - уже третий год пошел. Второй год уже беру бронзу на республиканских соревнованиях по жамбы ату, а сейчас занял 1-е место по стрельбе в корейском стиле и 2-е место по жамбы ату. Очень приятно, что в нашей стране развиваются традиционные виды спорта, я сам патриот и очень горю этим. В Костанае я впервые, но заметил, что ваш город шикарный, очень красивый и перспективный, чувствуется, что он растет. Костанайцев видел на соревнованиях, хорошо себя показали. Места, правда, не занимали, но все еще впереди.

Ернар Махмет из Атырау пока занимается только садақ ату - стрельбой стоя / Фото Андрея СКИБЫ

- Я приехал из Атырау, представляю школу «Батухан», стрельбой из лука занимаюсь не так давно - с декабря 2021 года, - сообщил Ернар МАХМЕТ. - Я занимался пока только садақ ату. На республиканских соревнованиях впервые, выдал хорошие результаты: в трех категориях (стрельба шла на разных дистанциях - «НГ») взял 2-е место и еще в одной 1-е - на дистанции 25 м. Ваши ребята очень хорошо стреляют! Понравилась их стойка - видно, что есть практика. Костанай - очень красивый город, у вас понравилась природа, и воздух чистый.

Попасть в мишень на всем скаку очень непросто / Фото Андрея СКИБЫ

По информации пресс-службы акимата Костаная на среду, 24 августа, о результатах турнира организаторы еще не сообщали.

Звезды местные

Пока на набережной делали упор на традиционную культуру, в центре города проходил сольный концерт костанайского дуэта BRO, который недавно стал победителем республиканского музыкального телепроекта X-Factor. И здесь звучала преимущественно современная музыка. Вместе с ними на сцене с двумя LED-экранами выступали звезды казахстанской эстрады - MuzArt, Bonapart, Auka и Qanay. Вели мероприятие столичный ведущий и актер театра и кино Жуматай Ахметхан и еще один наш земляк - известный казахстанский блогер Junior Ильяс Копжасаров.

Во время концертов 19 и 20 августа костанайцы заполнили всю площадь возле облакимата / Фото Андрея СКИБЫ

Между музыкантами и зрителями было расстояние в несколько десятков метров брусчатки, а также - наряд полиции и железное ограждение, так что трансляция на LED-экранах была хоть какой-то возможностью рассмотреть происходящее на сцене.

Концерт еще не успел начаться, а к ограждению стали подходить сначала десятки, а потом и сотни костанайцев, закрыв собой всю площадь от областного акимата до здания областной прокуратуры. Завершился концерт поздним вечером.

Картины, платья и 150 домбристов

20 августа праздник продолжился в Сити-центре. Здесь разместились несколько палаток. В одной показывали изделия декоративно-прикладного искусства: художественная школа им. Никифорова представила работы выпускников школы из акрила, войлока и камня.

Возле палатки с национальной одеждой девушки танцевали и пели, чтобы привлечь посетителей / Фото Андрея СКИБЫ

Возле соседней палатки танцевали и пели песни девушки в национальных костюмах.

- У нас представлена современная одежда с национальным колоритом. Нашу одежду носят звезды - группы КешYOU, Shamis, - рассказала дизайнер, основатель бренда Leila Khanym Фариза СЕЙЛХАН. - Одежду шьем в Костанае. Сейчас у нас два дизайнера и четыре швеи. Лейла Ханым - это моя дочь, я назвала фирму в ее честь.

Ученица студии «Мольберт» рисовала достопримечательности Костаная / Фото Андрея СКИБЫ

Рядом ученики студии «Мольберт» рисовали по памяти «Жастар сарайы», стелу с колосьями, мечеть «Марал-Ишан» и другие достопримечательности и архитектурные объекты Костаная.

Недалеко от Шахматного клуба устроили праздник для детей - здесь проходили различные конкурсы, аниматоры в костюмах бесплатно угощали маленьких зрителей мороженым.

На площади, напротив облакимата, одновременно выступали около 150 домбристов / Фото Андрея СКИБЫ

После полудня на площади, возле облакимата, прошел флешмоб домбристов, причем играли они одновременно... с джазовым оркестром, который расположился на сцене возле башни с часами. Эта ошибка организаторов создала небольшую путаницу: горожане не знали, кого слушать и на кого смотреть.

- Здесь выступали около 150 учеников музыкальной школы Костаная и других средних и общеобразовательных школ города, в них есть кружки игры на домбре, - рассказала «НГ» директор Костанайской детской музыкальной школы № 1 Гульнара КУЧИКОВА. - Они репетировали все лето, собирались вместе на сцене музыкальной школы. Играли, например, композиции Курмангазы, что было сложно, нужно было играть всем, как один, одновременно. И ребята справились, ведь у них было очень большое желание.

И звезды не местные

Ближе к вечеру на сцене с LED-экранами выступил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ:

- Сегодняшний облик Костаная - это результат созидательного труда не одного поколения горожан, - сказал он. - И День города - это повод не только для праздника, но и для подведения итогов и обозначения новых задач его дальнейшего развития. Областной центр развивается с каждым годом и преобразовывается. Территория города расширяется во всех направлениях, быстрыми темпами идет застройка новых микрорайонов. У Костаная славная история, прекрасное будущее, но самое главное богатство нашего города - это люди, которые в нем живут!

Акимы и почетные граждане слушали концерт из шатра возле сцены / Фото Андрея СКИБЫ

Глава региона вручил медали обладателям званий «Почетный гражданин Костаная» и «Почетный гражданин Костанайской области», после чего вместе с акимом города Маратом Жундубаевым отправился смотреть концерт на места в шатре возле сцены.

На сцену вышла гостья из Алматы - казахстанская певица Камшат Жолдыбаева. Исполняя песни на казахском языке и энергично пританцовывая, она заряжала публику позитивом. Через полтора часа ее сменила рок-группа Motor-roller, опять же из Алматы. Энергичный рок-н-ролл еще больше зарядил публику, танцевать стали уже не только выступающие на сцене, но и костанайцы.

Группа Motor-roller исполняла свои песни и каверы известных рок-композиций / Фото Ксении РЕБИК

Исполнив несколько песен из своего репертуара, который большинству костанайцев был явно не знаком, музыканты переключились на каверы известных рок-композиций - «Что такое осень?», «Звезда по имени Солнце»... Но особенно публике понравилась детская песенка «Бременских музыкантов» из одноименного советского мультфильма.

Фото Ксении РЕБИК

Еще одна гостья приехала из Москвы, хотя родилась и выросла в Шымкенте. Широкой публике она известна тем, что была финалисткой первого сезона телепроекта «Песни» (телеканал «ТНТ»). Кроме того, она участница широко известного московского лейбла (крупной звукозаписывающей компании - «НГ») Black Star Inc.

Выступление московской казахстанки Назимы завершило программу праздника / Фото Ксении РЕБИК

Когда Nazима (Назима Жанибекова) вышла на сцену, публика радостно закричала, сотни зрителей включили фонарики на своих смартфонах.

- Я безумно рада, что до вас добралась! Сегодня прекрасный день, желаю жителям Костаная, чтобы вы были здоровыми и счастливыми, - поздравила горожан певица. - Хочу, чтобы всегда улыбались и все у вас получалось! Будьте счастливы!

Она исполнила несколько песен из своего репертуара, после чего обратилась к костанайцам:

- В комментариях в Instagram мне писали: «Назима, одевайтесь потеплее, у нас тут холодно!» Но у вас сегодня очень жарко!

Одета, кстати, она была очень легко: в кофту и рваные штаны. Чтобы зрителям стало еще горячее, спустилась со сцены и стала здороваться с теми, кто стоял в первых рядах. Дотронуться до звезды было очень сложно, ее окружили сотрудники СОБР, которые очень жестко контролировали любое прикосновение к ней.

Назима спустилась вниз, чтобы поприветствовать костанайцев / Фото Ксении РЕБИК

- Я обожаю концерты в Казахстане, ведь нигде не встречают так тепло, как на твоей родной земле, - сказала, вернувшись на сцену, Nazима. - Я безумно благодарна родителям, вам и Аллаху за то, что это происходит со мной! Я начинала свой путь с шестого класса, был первый проект, потом второй в 20 лет. Не было так, что у меня все получалось сразу, было очень много препятствий. Детям и тем, кто еще не нашел себя, верить нужно, искать себя, пробовать! Родители, у ваших детей будет классное светлое будущее!

Во время исполнения песни «Беги» зрители включили фонарики на смартфонах / Фото Ксении РЕБИК

Напоследок она исполнила свой самый известный трек «Беги» и ушла со сцены. Певицу окружили охранники, поэтому журналистам так и не удалось поговорить с ней.

Финал Дня города - традиционное шоу фейерверков / Фото Ксении РЕБИК

После представления из фейерверков на ночном небе люди стали расходиться по домам. Горожане заполонили всю центральную площадь, а движение на перекрестке ул. Баймагамбетова и пр. Аль-Фараби на время приостановили.

Костанаец Марат Искендиров пришел на концерт со своей семьей / Фото Андрея СКИБЫ

- Больше всех мне понравилась группа Motor-roller, у солиста очень мощный голос. Больше каверы понравились, так как это всем известные песни, - поделился с «НГ» впечатлениями костанаец Марат ИСКЕНДИРОВ. - День города прошел вообще классно, впервые ведь за долгое время! Я думаю, в самом Костанае сейчас все здорово, но надо больше работать по области.