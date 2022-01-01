Универсальное тесто для заливных пирогов

Палочка-выручалочка для вечно спешащих хозяек. Тесто походит на то, из которого делают оладьи, и то, из которого пекут шарлотки. Но что ценно - привычный вид пирога с ним сохраняется. То есть нижний как бы корж, начинка, верхний корж. И даже украсить верх можно. Кунжутом, например, или сыром.

Делается из любой кисломолочки. Кладут в него и соду, совсем чуточку, и разрыхлитель. Я люблю его делать на сметане с добавлением пары ложек растопленного сливочного масла. Для начинки подходит все. Условие одно - все-таки она должна быть хотя бы полуготовой. Мне в последнее время нравится в качестве начинки тушеная капуста с добавлением квашеной и большого количества укропа, а поверх - слой жареных шампиньонов с луком. Шарман.

Итак, форму смазываем любым маслом, посыпаем сухарями, выливаем примерно половину теста. На него осторожно порциями выкладываем начинку, равномерно распределяя, потом слой теста сверху. Когда в качестве начинки идет толченый картофель со шкварками и луком, то в тесто можно добавить маленько хорошего кетчупа и сухих трав. Очень недурно выходит. Печь при 180 градусах минут 35-45.

Ингредиенты

200 мл сметаны, 2 яйца, ¼ ч. л. соды, ½ ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. растопленного масла (или ст. л. майонеза), щепотка соли, 1 ч. л. сахара, 160-180 г муки.