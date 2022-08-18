«Победить прежних самих себя». № 32 (1064) от 18.08.2022 г.

У нас в городе существуют два независимых друг от друга беговых объединения: ФОЛ «Жуйрик» и сообщество «Бег в радости самопревосхождения». Какова терминология последнего термина, для меня пока непонятно. Ведь есть нормальное слово «самопреодоление». Названные объединения проводят свои пробеги, где друг друга особенно не поддерживают. Есть в этом какая-то загадка.

Назым Батырбаева преодолела дистанцию 44 км за 6 часов 25 минут / Фото Аркадия ДЕНИСОВА

На последнем мероприятии участников «Бега в радости» мне довелось побывать. «НГ» уже о нем сообщала. Знакомых лиц, кроме руководителя Дмитрия Каптела, практически не встретил. Правда, бежала здесь Назым, дочь старшего тренера области и вице-президента республиканской Федерации гиревого спорта Курмангали Батырбаева.

Поразительно, что из четырех предложенных дистанций Назым выбрала самую длинную, в 44 км. Это больше классического марафона. Дополнительным испытанием стала песчаная трасса, проложенная в лесу, и жаркая безветренная погода. Одним словом, кошмар на кошмаре. Но большинство заявленных бегунов добежали до финиша, в том числе и Назым, преодолевшая дистанцию за 6 часов 25 минут. Вы представляете, это не пешая прогулка за ягодами или грибами, не загорание на солнечной поляне, это напряженная темповая работа в течение 6,5 часа! Я бы такое не выдержал, как и большинство людей. А она смогла! Естественно, захотелось узнать, откуда все берется.

Назым рассказала, что родом она из п. Озерное, там училась и работала в местной школе. Бегать начала около 10 лет назад, занималась самостоятельно, чисто для себя, для укрепления здоровья и регулирования веса. Единомышленников в поселке не нашла. Иногда выезжала на пробеги в город, самая длинная преодоленная дистанция - полумарафон, 21 км. Но всегда хотелось испытать себя на марафоне, а это 42 км 195 м.

Такую возможность ей предоставило сообщество «Бег в радости» 6 августа в окрестностях санатория «Сосновый Бор».

- На дистанции, а это два круга по 22 км, вначале все было нормально, - говорит Назым, - но потом до крови стерлись ноги, появилась нестерпимая боль. Хорошо, что на контрольных пунктах дежурили волонтеры, они обработали и перевязали раны. Но мысли сойти с дистанции у меня не было.

Да, волевым качествам бегуньи можно лишь позавидовать и проникнуться к ней большим уважением. На вопрос, как на ее успех отреагировали федоровчане (здесь она последнее время живет и работает директором Дома детского творчества), Назым ответила коротко: «Никак». Как будто таких титанов духа в Федоровке пруд пруди. А ведь это пример для взрослых и молодежи, как можно быть здоровым и трудоспособным без лекарств, без беготни по врачам и аптекам. Укреплять культ здорового образа жизни, в котором нет места вредным привычкам.

Привет отделу общественного развития и отделу ФК и спорта акимата Федоровского района. Это ваша поляна, господа-товарищи!

Аркадий ДЕНИСОВ, ветеран спорта, Костанай