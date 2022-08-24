Варим ее долго, угощаем ромом

Чтобы это варенье удалось, не надо торопиться. Я варю его даже не в три приема. Подходов к плите делаю пять. Хлопотно? Конечно. Вкусно? Попробуйте. Я исхожу из того, что варений «с выкрутасами» много варить не нужно. Так, пару баночек для баловства, для кулинарного эксперимента. Чтобы не пресытиться.

Мытую и обсушенную вишню надо избавить от косточек. Засыпать сахаром. И ждать, пока ягоды пустят обильный сок. Тогда таз - на огонь. Когда вся ягодная масса закипит, горелку погасить и оставить вишни пропитываться сахарным сиропом. До полного остывания. Вот так я и делаю 4-5 раз. В итоге кажется, что в варочной посудине остаются одни вишни, сироп густой и тягучий, его немного. Кстати, пенку я никогда не снимаю. Сначала в посуде с вареньем ее довольно много, но в процессе медленного кипения количество ее почему-то уменьшается. Буквально ложка столовая собирается к центру миски, и все.

Ягоды пойдут на выпечку, сиропом можно полить блины или оладьи / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Но варка еще не завершена. В кипящую вишню надо пару ложек рома добавить. После чего варенье снова должно немного повариться. И наконец, поверх всего - столовая ложка меда с хорошей горкой, мед отбирает у вишни ее, кажется, неистребимую кислинку. Разливаю я такое варенье горячим, прямо с плиты. Делаю это ложкой с дырками. Ягоды отправляются в банку, оставшийся сироп, тягучий кисло-сладкий, сливаю в отдельную посуду. Ягоды можно есть как очень насыщенное варенье, а когда подсушишь немного на сите, прекрасно идут в выпечку, вполне заменяя изюм. Сиропом хорошо поливать блины и оладьи. Если смешать его в пропорции 1:1 с тем же ромом, будет прекрасная пропитка для тортов из шоколадных коржей. Сочетание какао и вишни классное.

Чувствуется ли ром? Безусловно, его пряный вкус в варенье узнаваем. Но только вкус. Алкоголь в процессе готовки испарился.

По тому же принципу варится варенье из яблок, то, которое дольками тонкими, как лепестки. Яблоки должны быть сочными, не крахмалистыми, тогда дольки получатся полупрозрачными. При варке в яблочное варенье можно добавить ломтик имбиря.

Ингредиенты

1 кг вишни без косточек, 1,3 кг сахара, 3 ст. л. темного рома, 1 ст. л. (с горкой) меда.