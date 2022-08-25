Как в Костанае провели фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций

В субботу, 20 августа, в парке им. 25-летия независимости мастера из разных областей Казахстана и России демонстрировали зрителям, как жили и обустраивали свой быт люди прошедших эпох. Насколько увлекательным получилось мероприятие?

Одним из самых популярных персонажей на фестивале был верблюд

Первый международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций памяти Тура Хейердала Desht-Thor организовали в августе 2018 года в Лисаковске. Инициатором и вдохновителем этого уникального для нашей области мероприятия стала Эмма Усманова - известный далеко за пределами Казахстана археолог. Прошло не без маленьких шероховатостей в некоторых оргмоментах, но в общем динамично, интересно и ярко. Было ощущение праздника и просматривалось зарождение доброй и умной традиции.

В 2022 году фестиваль был уже пятым по счету. После пандемийных ограничений участники могли встретиться друг с другом и со зрителями вживую, а не в онлайн-режиме. Этого фестиваля ждали как праздника. Только праздник не совсем получился.

Открытие фестиваля было заявлено на 19.00 пятницы, 19 августа. Но никакой церемонии зрители так и не дождались. По соседству проходил этнофестиваль, и люди, пришедшие на набережную по ул. Гашека, не очень понимали, куда двигаться и где что посмотреть. Внимание привлекало самое яркое зрелище того вечера - джигитовка. А в это время менее чем в трехстах метрах от площадки с ловкими наездниками полукругом стояли юрты, приютившие ремесленников и их изделия. Выглядело все как обычная ярмарка. Только стильный указатель с надписью «Ежелгі технологиялар» намекал, что участников фестиваля древних технологий нужно искать на этом асфальтовом пятачке.

Впрочем, основные мероприятия по расписанию должны были происходить в субботу, 20 августа, с 11.00 до 16.00. Вот на следующий день и было перенесено открытие. Но ни в 11.00, ни в 12.00 открытие фестиваля никак не было обозначено. Стояли те же юрты, между ними ходили зрители и верблюд с печальными глазами. Да еще две смирные коняшки катали желающих за умеренную плату по очень короткой дистанции.

Никакого сопровождения ни зрителей, ни участников не просматривалось даже в бинокль, даже под лупой. И это притом что участники приехали не только из разных областей Казахстана, но и из России, и Узбекистана.

Основательница фестиваля Эмма Усманова была здесь в качестве гостя и в организации участия не принимала. Может, поэтому и был так не похож пятый на первый. Что ж, сиквелы часто теряют градус.

Однако наши люди не привыкли к излишней опеке и умеют самоорганизовываться. Это и спасло фестиваль в какой-то мере. Зрители подходили к мастерам, живо интересовались происходящим, некоторые задавали вполне продуманные вопросы именно по технологиям.

Довольно приличная толпа окружила карагандинского ювелира Илью Казакова, который привез на фестиваль великолепные украшения в этническом стиле из серебра и бронзы с вставками из натуральных камней. Некоторые зрители, искушенные в ювелирной теме, даже сомневались, вся ли работа здесь сделана вручную, настолько искусно выполнены некоторые детали. Но подвоха не было: только руки ювелира и его художественный талант, никакой штамповки.

Тех, кто ценит оригинальные вещи, было не оттащить от изделий супруги ювелира, художницы и дизайнера Евгении КАЗАКОВОЙ. Броши, серьги, подвески из небольших спилов дерева можно рассматривать долго, поскольку каждое изделие являет собой произведение искусства, крохотную копию настоящей картины в стиле сюрреализма.

Евгения Казакова переносит на украшения сюжеты своих картин

- Идея переносить сюжеты своих картин на украшения возникла во время пандемии, - рассказала Евгения. - Попробовала продавать через Интернет. Оказалось, что есть люди, которые умеют ценить подобные вещи. И радует, что таких людей все больше.

Сюжеты своих картин художница переносит на украшения тончайшими кистями, используя акриловые краски. Акрил - материал стойкий, серьги или броши прослужат долго и точно позволят обладательнице выделиться из общей массы. В этом году у Евгении намечается очередная персональная выставка в Караганде, посмотреть на ее картины было бы очень интересно.

Немного в стороне от юрт, прямо на пожухлой траве, расположились мастерицы, увлеченные традиционным ковроткачеством. Одной из них оказалась Балдырган АНКАУОВА, мама известных костанайских художников-прикладников братьев Анкауовых.

Один из ковров Балдырган Анкауовой выставлялся на EXPO

- Как переехала в город, стало скучно, - поделилась она с «НГ». - По дому все делает сноха, а я не привыкла без дела сидеть. Вспомнила, что в детстве меня бабушка научила ковры ткать. Сын своими руками сделал мне этот станок, и вот уже шесть лет я тку на нем наши казахские ковры. Один даже уехал на EXPO, и там его купили.

Понятно, откуда у братьев Анкауовых, придумавших и запатентовавших совершенно новую технику изготовления ковров, такая тяга к творчеству. Балдырган Анкауова умеет, кроме того, шить, вязать, любое дело в ее золотых руках спорится.

К сожалению, организованного мастер-класса по традиционному ковроткачеству не было. Но желающие узнать секреты этого рукоделия получали ответы на все вопросы.

Наибольший интерес у публики вполне ожидаемо вызвали реконструкторы. Участники клуба «Темир тумен», облаченные в средневековые кольчужные доспехи, показывали технологию изготовления и соединения колец, из которых потом получается надежная защита от стрел и режущих ударов. А если противник не обладает большой силой, то кольчуга и рубящие удары выдержать могла.

Чтобы сделать простую кольчугу, надо соединить минимум 20-25 тысяч колец

Глядя, насколько кропотливый и даже нудный труд требовался для изготовления кольчуги, кто угодно начнет испытывать уважение к терпению древних мастеров кольчужных дел. Впрочем, выносливость ратников, носивших на себе от 6 до 10 кг металла (и это только кольчуга!), да еще активно двигавшихся в этой амуниции, восхищает не меньше.

Вновь фестиваль посетили челябинские реконструкторы из центра экспериментальной археологии «Археос». Традиционная демонстрация отливки изделий из бронзы (самым что ни на есть древним способом) всегда привлекает публику. И наглядно демонстрирует, что, в принципе, любой человек 3-4 тысячи лет назад мог выплавить бронзу (во всяком случае, мышьяковистую) и методом отливки в каменной форме сделать себе оружие или украшение. И даже не понадобится помощь инопланетян и атлантов.

Кстати, концепцию и сценарий первого фестиваля, который проходил в Лисаковске, разрабатывали именно сотрудники центра «Археос».

- Мы уже шесть раз проводили фестиваль «Пламя Аркаима», - говорит коммерческий директор ассоциации «Археос» Владислав ЖУРАВЛЁВ. - Опыт в разработке и проведении таких мероприятий у нас наработан. Все инструменты, которыми пользуемся на демонстрациях технологий, сделаны своими руками так, как их делали тысячи лет назад.

Челябинские реконструкторы уже набили руку в изготовлении самых разных вещей. Даже скромный тигель, в котором делали расплав, - образец гончарного мастерства, такой ровненький, ладненький, будто выпущенный заводом химической посуды. В случае глобального апокалипсиса ребята из «Археоса» смогут возродить цивилизацию, потому что умеют полностью обеспечивать выживание за счет имеющихся ресурсов, как это делали люди в древние эпохи.

- Мы работаем с разными материалами, - объясняет научный сотрудник НОЦ евразийских исследований ЮурГУ, руководитель центра экспериментальной археологии «Археос» Иван СЕМЬЯН. - Камень, кость, дерево, металл, что угодно. Все, что делали люди эпохи бронзы, мы умеем. Вот эти синташтинские одеяния на нас сшиты вручную из ткани, сотканной нами по древней технологии. Никакого современного оборудования не применяем, иначе теряется смысл реконструкции. Мы даже каменными топорами вырубили из ствола дерева лодку и плавали на ней по озеру.

Для боевой колесницы бронзового века не нашлось подходящих коней

После последнего сообщения стало жаль, что эту лодку не увидели посетители фестиваля древних технологий, ведь все действо проходило на берегу Тобола, лодка была бы в тему. Впрочем, челябинцы привезли с собой не менее интересное транспортное средство - колесницу эпохи бронзы, на таких мчались в атаку синташтинские воины. К сожалению, увидеть ее в движении не удалось. Ведь в нее должна запрягаться пара крепких, но некрупных коняшек, приученных именно к колеснице. И если подходящих по экстерьеру лошадей в Костанае найти можно, то выученных тягать колесницу, естественно, нет. Поэтому колесницей можно было только любоваться и сфотографироваться на ней (чем воспользовались многие).

На фестивале, безусловно, были очень интересные люди, замечательные вещи, было с кем пообщаться и на что посмотреть. Но изначально задуманный как средство популяризации науки фестиваль древних технологий в этом году превратился в ярмарку ремесленников. Это само по себе неплохо, но отвечает ли научно-просветительским целям? Думается, не совсем. Именно четкой организации не хватило этому фестивалю, начиная от общей картины и заканчивая мелочами. Вроде не к месту постоянно звучащая и забивающая все звуки музыка из огромных динамиков. Причем это была не добротная этника, а слащавая казахстанская попса, которую можно услышать на любой свадьбе.

Хочется надеяться, что ошибки этого года будут учтены и шестой фестиваль пройдет без досадных недочетов.

Фото Ксении РЕБИК

Больше фото в альбоме ВКонтакте