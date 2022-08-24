О свалке между домами № 189 по ул. Баймагамбетова и № 74 по ул. Толстого сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ОДИНЕЦ.

Ул. Баймагамбетова, 189. Свалка в центре Костаная растянулась за гаражами

- Куча мусора лежит между нашими дворами, - рассказала она. - Раньше проводили регулярные субботники и обрезали деревья сотрудники департамента внутреннего государственного аудита. Но уже несколько лет они этого не делают. Здесь явно нужно вычищать мусор и проводить обрезку деревьев. Рядом еще есть электрическая будка, но вряд ли это зона ответственности электриков. По крайней мере, раньше здесь все убирали, сейчас, видимо, ответственных нет, поэтому мусор накапливается.

Судя по постельным принадлежностям, здесь явно обитают бомжи

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели старые матрасы, одеяла, поролон и кучу бумажек. Место явно облюбовали бомжи.

Свалку во дворе дома № 14 в 5-м микрорайоне, о которой «НГ» сообщала две недели назад, убрали.

5 мкр-н, дом № 14. За две недели свалку убрали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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