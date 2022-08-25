Что показали гостям из Костаная древние города соседней страны и люди, их населяющие

Путешествие заняло всего шесть дней, но вместило так много впечатлений, что костанаец Константин РАШЕВСКИЙ даже составил себе список из 25 пунктов, чтобы не сбиться и ничего не забыть, рассказывая о Ташкенте, Самарканде, Бухаре. С сожалением говорит, что до Хивы все-таки на этот раз не добрались. Зато есть задел для будущих поездок.

Пять часов до места

В Узбекистан ездил с друзьями. Говорит, попасть туда хотел давно, много слышал, как там красиво, колоритно, интересно, вкусно и недорого. Последнее, согласитесь, - важный бонус для любого. С поездкой все окончательно решилось, когда из Костаная в Шымкент появился прямой авиарейс. И по приемлемой цене - 40 тыс. тенге туда и обратно. Вообще, трансфер, по оценке наших земляков, сложился удачно во всем, кроме первой задержки рейса.

Вид на Ташкент со смотровой площадки телебашни

От аэропорта до границы ехали на заказанном заранее такси (12 000 тенге), пограничные формальности заняли буквально четверть часа. Пункт пропуска «Жибек жолы» приятно удивил организацией работы: выезжающих регистрировали в 15 кабинах, без задержек. На узбекской стороне тоже все прошло быстро. Вышли из ПП и оказались в пригороде столицы, которая уже здесь встречала лепешками и самсой. До центра Ташкента - 40 минут на такси. В целом дорога от дома до отеля в соседней стране заняла около пяти часов.

Костанайцы в Узбекистане пользовались «Яндекс.Такси», там везде этот сервис доступен, во всяком случае, в местах, популярных у туристов. Услуги дешевле, чем у нас. В Ташкенте оплачивали поездки со своих карт, в Самарканде и Бухаре - наличными. Валюту в обменниках не меняли, воспользовались банкоматами. Интернет хороший, 4 G. Купили SIM-карты местного провайдера. 10 Гб за 40 тыс. сумов. В пересчете на наши деньги (сумму надо делить на 22 по действующему на тот момент курсу) приобрели менее чем за 2 тыс. тенге. Пользоваться можно 30 дней, потом необходима регистрация.

Узбекская валюта, с ней легко называться миллионером

Чтобы закруглить тему жизнеобеспечения, несколько слов об отелях. Во всех трех городах их бронировали заранее, все небольшие, опрятные, хозяева очень приветливы к постояльцам. В Бухаре бесплатно доставили ночью с вокзала, в Самарканде с дороги угостили арбузом и дыней. По меркам искушенных туристов, сервис - примерно как три звезды в Турции, но это совершенно не тяготит. Удобно, есть все, чтобы отдохнуть и освежиться. В номере ташкентского отеля, например, не имелось холодильника, но можно было воспользоваться хозяйским. При отелях - чудесные внутренние дворы, зеленые, виноград везде, топчаны - помосты для чаепитий.

- В Самарканде наш отель располагался в очень старом районе, - рассказывает Константин. - Там это называется махалля. Что-то вроде общины в квартале или даже районе, где люди объединялись по какому-нибудь признаку - национальному, религиозному, профессиональному. Мы поселились там, где издревле был еврейский квартал. Потом люди уехали. Но таксист нам говорил, что, когда приезжают гости из Израиля, навещают место прежнего жительства, узнают свои дома, так что наше здание было наверняка старым, но его модернизировали, коммуникации все подвели. Туристы довольны. Мы вечером пришли с прогулки, а во дворе целый интернационал собрался. Парень один играл на гитаре. Пели и на афганском, и на английском, и по-русски. Милые такие посиделки. Хозяин пивом угощал… А в Бухаре зданию отеля, сказали, триста лет. Оно мне напомнило дворец в Бахчисарае. Много дерева в отделке, архитектура от самаркандской отличается. Но главное - тоже вполне все удобно.

Они и мы

Любое путешествие - это не только впечатления от новых мест, но и сравнение, особенно когда речь идет о соседней стране, такой же бывшей советской республике, как и Казахстан.

На большие обобщения не претендуя, костанаец говорит, что узбекские города, в которых они побывали, выглядят более ухоженно, чем наши, они чище, в них больше парков и скверов. Газоны зеленые. Поливаются: или разводка сделана, и кто-то заботливый вовремя открывает краны, или через трубочки капельный полив налажен.

В Ташкенте, как в других узбекских городах, преимущественный цвет машин - белый

А вот дорогих иномарок на улицах куда меньше, чем в Костанае. Даже в Ташкенте. Полно машин местного производства. Бросается в глаза, что в основном народ колесит на белых малолитражках. Цвет выбирают, может, из-за климата. Жаркая страна. Костанайцы там были, когда температура держалась в районе 35 градусов. И местные говорили, что гостям еще повезло. Летом зной под 50 - здесь не такая уж редкость.

Во многих общественных зданиях действуют микроклиматические установки, которые высоко под потолком распыляют влагу, очень-очень мелко, намокнуть невозможно, но хорошо освежает. На огромном ташкентском базаре Чорсу тоже есть.

Водохранилище Чарвак. Полет над ним на крыле стоит 12 000 тенге

Один день из своей программы наши выделили на отдых «полежать-искупаться»: съездили на Чарвак, водохранилище, которое находится в 80 км от Ташкента, в предгорьях западного Тянь-Шаня. Водоем искусственный, но очень красивый. Заполнен водой горных рек. Он поит столицу, там работает электростанция. И это популярное место отдыха с хорошим пляжным сервисом, развлечениями. Костанайцы ездили туда в будний день, попали спокойно, а в выходные по дороге туда - изрядные пробки.

Узбекистан показался костанайцам более мононациональной страной, чем Казахстан, но русский там все понимают и повсеместно им пользуются. При этом весьма активно продвигается и английский. Начертание узбекских названий - на латинице.

Есть у узбеков и свой скоростной поезд. Как у нас. Модификация Talgo 250, называется Afrosiyób. Костанайцы на нем быстро переместились из Ташкента в Самарканд. Реально быстро - за два часа вместо пяти обычным железнодорожным транспортом. Сопоставьте с нашим. Обычный идет в столицу из Костаная 13 часов, а скоростной 11.

- В поезде разговорились с попутчиком из местных, - вспоминает Константин, - спрашиваем, кто у вас пользуется этим поездом. Отвечает: все, кому надо быстро успеть, у нас деления на касты нет. Популярен этот их Talgo настолько, что билеты надо брать заранее. Мы на нем же и в Бухару ехали. А обратно не получилось. Обычный идет намного дольше, в нем жарко. Поэтому мы предпочли самолет внутренних авиалиний.

Ташкент

Первое слово в списке нашего Константина «чалоп». С этого кисломолочного напитка, который узбеки легко превращают в суп с добавлением зелени, начался первый обед новоприбывших в Ташкент. Еда - старт правильный, голодный турист - единица малопродуктивная, тем более что гастрономия - естественная часть большинства путешествий. Наши подзаправились самсой, шашлычком из баранины, которую, как они выяснили, узбеки везде прекрасно готовят, попробовали пахлаву, всем остались очень довольны. Это чувство - удовольствие от отличной еды, говорят, не покидало их на протяжении всей поездки.

- Все всегда и везде было вкусно, порции солидные, - резюмирует Константин, - а фрукты какие. Инжир свежий пробовал, а персики меня прямо сразили. У нас же всегда выбираешь, которые помягче, а тут мне дали плотный, но, как откусил, сладость такая, просто нектар.

Брендовое блюдо страны - плов. О нем - отдельно.

Первый плов костанайцев в Ташкенте - недорого, но богато

Ташкент - город, в котором костанайцы не осматривали древности, это было впереди. В столице посетили мемориал с Вечным огнем. Постояли у памятника, поставленного, чтобы люди не забывали о страшном землетрясении в апреле 1966 года: через каменный куб идет корявый разлом, а на кубе - часы с застывшим временем 05.25. Стихийное бедствие тогда разрушило значительную часть города, восстанавливал узбекскую столицу потом весь СССР.

Камень с разломом - символ землетрясения 1966 года

Конечно, прогулялись по парку в Ташкент-сити, громадному и очень ухоженному, расположенному в деловом центре города. Считается самой большой рекреационной зоной в стране. Красивейшее место. Много классных фотозон. Есть поющий фонтан.

Magic city - единственный в Центральной Азии такого рода парк развлечений и архитектурных имитаций

Еще одна достопримечательность столицы, причем недавняя, - Magic city, этот парк развлечений был построен только в 2021 году. Пока аналогов ему в Центральной Азии нет. Там можно увидеть и копию Спасской башни, и баварского замка, и имитацию известнейших улиц мира, само собой, в парке - масса аттракционов для детей и взрослых.

Поющий фонтан в Magic city с видом на Диснейленд

- Там тоже есть поющие фонтаны, это шоу мы посмотрели вечером, красиво очень, просмотр бесплатный - делится впечатлениями Константин. - Одна деталь забавная. В Ташкенте почему-то из прохладительных напитков много пьют пепси. Может, компания - крутой спонсор чего-то, настолько крутой, что ее логотип красуется на входе в Магический город.

Самарканд

Кстати, в Magic city выстроили и копию знаменитой площади Регистан, которая расположена в Самарканде и которую костанайцы увидели в оригинале.

Готовясь к поездке, услуги гида заказали заранее. Гиды сертифицированы, за их профессионализм ручается нацкомпания «Узбектуризм».

Площадь Регистан - одна из самых узнаваемых достопримечательностей Самарканда

- Первое впечатление от Самарканда - узкие улочки в местных махалля. Кажется, машина не проедет, но ничего, как-то двигаются, - вспоминает Константин, - вид из нашего гостевого дома как раз на Регистан. Площадь оказалась действительно великолепной, тем более что мы на нее попали вечером, там везде подсветки, лазерное шоу, дух захватывает. А местом первой экскурсии стал мавзолей Тамерлана.

Пересказывать все, о чем рассказывала костанайцам гид, не будем. Кто интересуется, должен ехать в Узбекистан, смотреть, слушать. Тем более что Самарканд - как минимум ровесник Рима. Был разрушен Чингисханом и возрожден Тимуром как столица империи.

Усыпальницу Тимуридов (а лежит там под исполинским лазоревым куполом сам великий правитель Тамерлан, его внук, его духовный наставник, еще несколько членов династии ) считают шедевром персидского зодчества, прообразом мавзолея Тадж-Махал в индийской Агре.

Комплекс мавзолеев и гробниц Шахи Зинда, который возводился 9 веков, крупнейшая в Средней Азии мечеть Биби-ханум, любимой жены Тамерлана, медресе Регистана - каждый из этих памятников мировой культуры уникален, о каждом написаны диссертации. Но туристы запоминают не только научные факты и восхищаются не только тонкостью отделки некрополей и богатством декора. Эти памятники истории овеяны множеством легенд. Например, гиды любят рассказывать, что, когда советские ученые попытались вскрыть гробницу Тамерлана, началась Великая Отечественная война…

В комплексе Шахи Зинда есть лестница. Если вы, поднимаясь по ней, загадаете желание, то оно исполнится при условии, что число ступеней вверх в вашем подсчете совпадет с числом ступеней вниз.

Лестница желаний в некрополе Шахи Зинда

- Посмотреть мы успели немало. И на удивление экскурсии по этим древним зданиям не надоели, - поделился впечатлениями Константин, - а мне, например, была интересна еще расшифровка вязи арабских узоров. Гид рассказывала, что одни символизируют добрые качества человека, другие - уголки рая, объяснила и то, откуда свастика в них взялась и свастика ли это. Ну а в промежутке между посещением древностей мы побывали на фабрике, где делают шелк, а потом из него разные изделии, в том числе ковры. Еще посещали центр старых ремесел - там изготавливали бумагу из тутовой древесины, давили масло прессом. Островок покоя и прохлады.

Кроме некрополей с вековой историей, есть в городе и современный - над могилой бывшего президента страны Ислама Каримова возведен мавзолей. Место недалеко от мечети Хазрет-Хызр. Открыто для посещения. С террасы этой усыпальницы открывается прекрасный вид на город, который, кстати, активно готовится принять саммит ШОС.

Бухара

Как выразился костанайский турист, «в этом городе достопримечательностей на квадратный метр еще больше, чем в Самарканде». И все туристические маршруты включают Ляби-хауз. Это место отдыха в центре Бухары возникло вокруг водоема, где в древние времена водоносы набирали воду на продажу. Сейчас это площадь в обрамлении нескольких медресе, но и пруд уцелел. Люди приходят, пьют чай, общаются. Все, как сотни лет назад.

Ляби-хауз. Вид на сухой тутовник 15-го века на берегу знаменитого пруда. Отдыхаем, едим самсу

- Конечно, видели мы знаменитый минарет Калян, 46,5 метра. Представляю, как в древности его высота поражала. Мы в Бухаре тоже брали гида и от нее услышали легенду, что сам Чингисхан, разрушивший все вокруг, был потрясен минаретом. Чтобы глянуть на вершину, задрал голову и с нее упал шлем. Получилось, что обнажил голову перед величием Каляна, - как заправский экскурсовод излагает Константин.

Изображая Чингисхана перед минаретом Калян, шапка на земле

Минарет входит в комплекс строений Пои Калян вместе с мечетью и медресе Мирк Араб, единственной, которая не прекращала действовать и во времена СССР. Сегодняшний главный муфтий России учился здесь, и покойный глава Чечни Ахмат Кадыров окончил ее же.

Кроме духовных памятников, открыты для туристов и древности иного предназначения, например, тюрьма - зиндан. Вход стоит 25 000 сумов. Можно видеть и прогулочный дворик, и страшную яму-клоповник, послушать, как и кто там сиживал, как осуществлялось помилование и как мало у обитателей каменных колодцев было надежд на него.

Костанайцы побывали и в самом посещаемом гостями месте - цитадели Арк, где жил вплоть до бомбежек, санкционированных правительством молодой советской державы, последний бухарский эмир Саид.

Вид из крепости Арк на Бухару с водонапорной башней инженера Шухова (постройка первой трети 20-го века)

- Это старина, но без пыли многих веков, - говорит собеседник, - показывают уже фото этого Саида, рассказывают, что дружил с венценосной семьей Романовых, особенно нравилась ему сестра царя Ольга. Он для нее выстроил резиденцию на территории летнего дворца, очень звал. Но ничего не вышло, великая княгиня там так и не побывала. А сам эмир после натиска большевиков бежал, прихватив часть сокровищ, в Афганистан. Там и доживал… Мы в его владениях кормили виноградом павлинов. Их там много. Говорят, живут, как при эмире.

Сами мы не местные

Одна из стен крепости Арк требует реставрации, не завершена она до сих пор и в мечети Биби-ханум. А до восстановительных работ купол здания был почти полностью провален. Подавляющее большинство достопримечательностей в древних городах на территории Узбекистана к сегодняшнему дню были бы безвозвратно утеряны, если не введение их в ранг всемирного наследия и последовавшая за этим помощь ЮНЕСКО. Недаром логотип и флаг этой организации можно видеть везде, где есть старинные архитектурно-мемориальные ансамбли.

- Но сейчас финансирование, как нам объяснили, сильно сократилось. А деньги нужны не только на реставрацию, но и на содержание того, что уже восстановлено, - говорит Константин. - Поэтому за вход на туристические объекты плата с иностранцев в 10 раз больше, чем с местных. Однажды мы хотели сэкономить 45 сумов. Знающие казахский понимают узбекский, он похож. Подходим за билетами, говорим «уч адам», а в ответ смех - «из Казахстана, что ли». Заплатили вместо ЮНЕСКО.

Но в остальном узбекские цены дали повод костанайцам чувствовать себя состоятельными людьми. И культурными, ведь узнали и увидели в соседней стране так много нового и подлинно драгоценного.

Фото Константина РАШЕВСКОГО

Три плова

Первый был в Ташкенте, в шикарном заведении «Беш казан». Оно специально сделано, чтобы посетители не только ели, но и видели, как готовят плов, самсу, лепешки. Стоят огромные казаны - числом штук 10, в них загружают рис мешками, морковь тазиками. Мясо кладут большущими кусками, обвязанное кулинарной нитью, потом вынимают и режут при подаче. А в тандыры пекари прямо входят. Есть можно здесь. Можно брать еду с собой. Цена порции - 31 000 сумов.

Бухарский плов готовят в колоритном медном казане

- Меня прямо поразило то, что везде ингредиенты плова вроде одни и те же, а блюдо очень отличается, - говорит Константин, который сам любит готовить. - Рис, лук, морковь, преимущественно желтая, баранина, нут, зира, барбарис, изюм. Все. Никаких особых специй не кладут. Но приемы готовки разные. Ташкентский плов очень вкусный, мы готовим примерно так же. Его подают с добавлениями, если пожелаешь: казы, долма, перепелиные яйца. Мы пожелали.

В Самарканде плов готовят только к обеду. Продукты укладывают слоями. Не перемешивают вообще. Рис там особенный. Очень плотный в готовом виде. Мясо готовится куском. На столах для него лежат доски и ножи.

Очень рабочий тандыр, так в нем выпекают лепешки

А в Бухаре рис для плова слегка отваривают. И с остальными продуктами поэтому он уже готовится практически на пару, готовят бухарский плов по традиции в медных казанах. Продукты тоже не перемешивают.

Традиционное сопровождение плова - салат ачучук, очень простой. Ломтики помидоров, тоненько нарезанный лук, базилик.

- Мы спросили у гида Васили, сколько раз в неделю здесь принято есть плов. Она ответила, что мужчины готовы его поглощать каждый день, - добавляет наш турист.

Заметки на полях

- В каждом ресторане и кафе при входе стоит умывальник. В санузел ты пойдешь или нет, а руки вымоешь однозначно.

- Днем на улицах Ташкента народа почти не видели, кроме туристов. Другое дело - вечером в парках и ресторанах.

- В ресторанах узбеки веселятся самозабвенно, зажигательно танцуют, поют. Нередко в заведениях живая музыка.

- В супермаркетах видели молочные автоматы - можно купить на разлив продукт в свою тару.