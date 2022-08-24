В 125-м туре «Нужных денег» помощь нужна ребенку и взрослой женщине

Чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, требуется собрать 1 050 000 тенге.

Появление в нашем благотворительном проекте взрослых участников часто вызывает негативную реакцию. Понятно, что страдания детей, особенно маленьких, вызывают наибольший отклик. Их жалко всем, вряд ли находятся люди, которые не захотели бы помочь, просто не у всех есть возможность. Совсем другое дело - взрослые.

Хотим напомнить, что проект «Нужные деньги» вырос из проекта «Посмотри на звезды», который был рассчитан именно на совершеннолетних граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Однако со временем у некоторых читателей сложилось ощущение, что благотворительный проект создавался исключительно для детей-инвалидов. Но мы вынуждены напомнить комментаторам в соцсетях, что иногда в помощи остро нуждаются и взрослые люди, для некоторых из них наш благотворительный проект - последняя надежда.

Два упущенных шанса

43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района прежде сама не участвовала в «Нужных деньгах», но имя ее нашим читателям встречалось. Год назад в рамках 113-115-х туров проекта собирали деньги для приобретения слухового аппарата сыну Динары Максуту. Так уж распорядилась судьба, что в семье Калаковых три инвалида по слуху. У мужа генетически обусловленная тугоухость, причем поломанный ген гарантированно передается потомкам по мужской линии. Оба сына Динары - Максут и Адилет - папину глухоту унаследовали, которая очень мешала им жить нормальной мальчишеской жизнью. Благодаря неравнодушным людям у обоих мальчиков теперь есть слуховые аппараты, эта проблема решена.

Динара уже с трудом опирается на правую ногу / Фото из личного архива

Но назрела проблема, связанная со здоровьем самой Динары. У женщины серопозитивный ревматоидный артрит в поздней клинической стадии. Этой формой воспаления суставов заболевают люди от 40 лет и старше, причем в первые пять лет болезни половина заболевших становится инвалидами. Часто ревматоидный артрит является последствием перенесенного гриппа. То есть в ситуации Динары внезапно может оказаться буквально каждый.

Динаре поставили 3-ю группу инвалидности, в народе называемую «рабочей». Да она и не боится никакой работы, старается сделать жизнь своих детей лучше, держит хозяйство, чтобы дети получали здоровое питание. Но труд при сильных болях в суставах очень нелегко дается. Для Динары ежедневная бытовая жизнь - уже испытание на прочность.

- Очень болят и опухают руки, пальцы плохо сгибаются, даже корову доить тяжело, - делится женщина. - Но хуже всего, что правую ногу в колене уже совсем не могу согнуть. Наступать на нее очень больно, хожу только с палочкой.

По заключению врачей исправить эту беду можно только с помощью хирургического вмешательства. Доктора городского ревматологического центра Алматы назначили операцию на 20 сентября. Операция платная и обойдется с пребыванием в стационаре в 700 000 тенге. У Динары есть только 100 тысяч и остальные 600 000 она самостоятельно собрать не успеет. Была возможность сделать операцию по квоте. Дважды (с разницей в год) ей давался шанс, но оба раза были упущены из-за обстоятельств, связанных со смертью родителей. А в третий раз квоту не выделяют.

Динара - еще молодая женщина, которой предстоит вырастить троих детей, помогите ей вернуть возможность ходить без трости.

Калаковы живут нелегко, единственный здоровый человек в семье - дочь-школьница, поскольку это девочка, ей не могла передаться тугоухость. Доходы семьи складываются из четырех пособий по инвалидности и едва превышают 200 000 тенге. Иногда супруг Динары подрабатывает, но это не позволяет оплачивать дорогостоящие операции. Наличие хозяйства позволяет обеспечивать себя продуктами, но, чтобы за ним ухаживать, нужно как раз то самое здоровье, которое Динара потеряла, выполняя тяжелую работу.

Бороться, не сдаваясь

4-летний Таймас ЖУМАТОВ - из Костаная. У мальчика ДЦП, атаксический церебральный паралич тяжелой степени. Таймас участвовал в нашем проекте 5 раз (последний - в феврале этого года). За помощью в проект семья Жуматовых обращается только в тех случаях, когда уже нет другой возможности собрать на курс реабилитации для сына.

Таймасу нужен курс реабилитации, чтобы не было «отката» / Фото из архива Гульжан ЖУМАТОВОЙ

В «Нужных деньгах» много детей с ДЦП, но Таймас нашим читателям мог запомниться по особенно тяжелой ситуации, которая возникла в жизни этой семьи. У отца мальчика внезапно, в одно недоброе утро, отказали почки. Теперь прежде здоровый мужчина трижды в неделю проходит процедуру гемодиализа и ждет очереди на трансплантацию. Но пока подходящего донорского органа нет, как долго будет длиться ожидание, неизвестно. Впрочем, даже после трансплантации мужчина останется на инвалидности и самостоятельно оплачивать курсы реабилитации для сына будет крайне непросто.

Таймасу нельзя делать больших перерывов между курсами. Он уже научился переворачиваться, сидеть самостоятельно, пусть и недолго. Но это его с трудом завоеванные успехи, терять их не хочется.

- Цены за этот год очень сильно выросли на все процедуры, - посетовала мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА. - Тот курс, на который мы записаны еще полгода назад, стоил на наши деньги 1 700 000 тенге. А сейчас - уже 2 200 000 тенге. Мы собрали большую часть. И все, сборы больше не двигаются. Нам не хватает 450 000 тенге. Нам очень неловко, но «Нужные деньги» - наша последняя надежда. Пожалуйста, помогите Таймасу.

Доходы семьи складываются из двух пособий по инвалидности: пособие Таймаса - 100 000 тенге, пособие его папы - 50 000 тенге. В семье есть еще старшая дочь-школьница.

Курс реабилитации у Таймаса - с плавающей датой. Заезд в клинику - каждый понедельник. Как только деньги будут собраны, мальчик отправится на реабилитацию. Мы очень надеемся, что это произойдет уже в сентябре.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 124-го тура