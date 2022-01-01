Куда пойти с 25 по 31 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции областного краеведческого музея
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Центральный сквер Костаная. Открытая эстрада
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По пятницам,
17.00
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Концерт творческих коллективов г. Рудного в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST
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Областная филармония им. Е.Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56. концертный зал «Jastar Saraiy»
Тел.: 90-23-68,
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26 августа,
19.00
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ІІІ международный фестиваль «Түркі әлемі»
Творческие коллективы из Казахстана, Башкортостана, Кыргызстана, Узбекистана представят лучшие произведения духовного наследия тюркских народов
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Бокс. Открытый областной турнир памяти мастера спорта СССР Х. Р. Ахтямова
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Тобыл, спорткомплекс «Астана»
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25-27 августа
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Футбол. Открытый областной турнир памяти Б. Копжасарова среди юношей 2007 г. р.
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Костанай, «Тобол Арена»
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22-27 августа
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Хоккей. Кубок Казахстана. «Горняк» - «Торпедо УК»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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25 августа, 11.00
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Хоккей. Кубок Казахстана. «Горняк» - «Арлан»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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26 августа 16.00
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Гольф. Открытый областной турнир, посвященный Дню спорта и Дню Конституции РК
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Костанайский р-н, п. Садовый, КГУ «Спортивная школа гольфа»
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26 августа
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Асык ату. Областной турнир
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Тобыл, спорткомплекс «Астана»
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26-28 августа
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Футбол. Чемпионат Казахстана. «Тобол» - «Ордабасы»
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Костанай, стадион «Центральный»
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27 августа, 21.00
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