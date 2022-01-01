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Куда пойти с 25 по 31 августа

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка   живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции областного краеведческого музея

Центральный сквер Костаная. Открытая эстрада

По пятницам,

17.00

Концерт творческих коллективов г. Рудного в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST

Областная филармония им. Е.Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56. концертный зал «Jastar Saraiy»

Тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02

26 августа,

19.00

ІІІ международный фестиваль «Түркі әлемі»

Творческие коллективы из Казахстана, Башкортостана, Кыргызстана, Узбекистана представят лучшие произведения духовного наследия тюркских народов

Спортафишка

Что

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Когда

Бокс. Открытый областной турнир памяти мастера спорта СССР Х. Р. Ахтямова

Тобыл, спорткомплекс «Астана»

25-27 августа

Футбол. Открытый областной турнир памяти Б. Копжасарова среди юношей 2007 г. р.

Костанай, «Тобол Арена»

22-27 августа

Хоккей. Кубок Казахстана. «Горняк» - «Торпедо УК»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

25 августа, 11.00 

Хоккей. Кубок Казахстана. «Горняк» - «Арлан»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

26 августа 16.00 

Гольф. Открытый областной турнир, посвященный Дню спорта и Дню Конституции РК

Костанайский р-н, п. Садовый, КГУ «Спортивная школа гольфа»

26 августа

Асык ату. Областной турнир

Тобыл, спорткомплекс «Астана»

26-28 августа

Футбол. Чемпионат Казахстана. «Тобол» - «Ордабасы»

Костанай, стадион «Центральный»

27 августа, 21.00