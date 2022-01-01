Костанайцы инициируют мирный митинг по возврату области своего часового пояса, потому что очередной учебный год для тысячи школьников Костайщины - это очередной бесчеловечный эксперимент над ними под названием #Хроноцид.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на недавней отчетной встрече перед населением заявил, что «поддерживает инициативу возврата своего часового пояса». Однако председатель областного общественного совета Серик Бектурганов проигнорировал предложение активистов провести реальные общественные слушания, а не мнимые, как было раньше, отказал, ссылаясь на «запланированность» рассматриваемых проблем в ОС на целый год вперед.

Во-первых, в Законе РК «Об общественных советах» не предусмотрено планирование общественно значимых проблем. Во-вторых, там четко прописано, что целью и задачами ОС является именно донесение, решение с учетом мнения общественности (мониторинг, экспертное мнение, общественные слушания), если необходимо - с привлечением экспертов (считай - специалистов). Таким образом, должны искореняться и решаться резонансные и конфликтные проблемы.

Увы, к сожалению, прежний состав ОС Костанайской области и районов только усугубил проблему, хотя ОС созданы именно для решения таких проблем и инициирования предложений в госорганы.

Тем более что ныне аким Костанайской области говорит, что поддерживает. Но в чем заключается эта поддержка? Надеемся, что и аким поддержит волеизъявление на этом митинге.

Болат НУРХОЖАЕВ, Кызылординская область, Азамат КАРИМОВ, Ольга ВЕДЛЕР, Надежда ГУСАК, Владимир МАРТЫНОВ, Наталья ЛОГИНОВА, Евгений ПОЛУЯНОВ, Валентина ДОСМУХАМБЕТОВА, Костанайская область