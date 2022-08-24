Лайфхаки выращивания земляники и других ягод на участке, ставшем кормильцем семьи

На 16 соток в костанайском СО «Пригородное» меня привело объявление из чата в WhatsApp группы этого общества. Под красочными фото с увесистыми кистями земляники садовой предлагалась укорененная рассада этой ягоды советских сортов. Как добиться такого результата, охотно рассказала владелица этого немаленького зеленого хозяйства Оксана НОСЕНКО.

Полтора десятка соток Оксаны Носенко кормят и ее семью, и стали маленьким бизнесом / Фото из личного архива

Участок Оксане достался от родителей в 2009 году. Тогда она еще не думала, что дача станет для нее и работой c основным заработком, и хобби. Но с годами крепло желание сохранить то, чем жили ее родители. И двухэтажный домик, и огромный дуб около него, и множество плодовых и ягодных деревьев и кустарников, и грядки с садовой земляникой известных сортов «лорд» и «ленинградская», которые все плотнее стало затягивать пыреем от соседних заброшенных дач.

Старые советские сорта лучше множества новых, считает Оксана / Фото из личного архива

С борьбы с этим злостным сорняком и начались тяжелые дачные будни.

- Физически перекопать заросшую пыреем землю просто не под силу, - говорит Оксана. - Помог только гербицид «Раундап», который действует по листьям. В конце лета осторожно, чтобы не задеть культурные растения, я опрыскала участок под будущую грядку для земляники раствором гербицида, накрыла пленкой, чтобы не смыл дождь. И сорняк загнулся: не просто засохли листья, но и корни стали безжизненными. За зиму от влаги они в земле настолько перепрели, что уже можно было копать. То, что собралось граблями, выкинули, остальное в почве превратилось в органику.

Выращивание земляники на застилочном материале имеет много плюсов и один минус - расходы на его покупку / Фото автора

Сначала землянику сажали традиционно, в обычную открытую грядку, но сорняки продолжали заглушать молодые саженцы. Да и других минусов у такого способа множество.

- Земляничная грядка превращается в земляничную клумбу, - шутит Оксана, - ведь контролировать расползание усов трудно.

Несколько лет назад ради эксперимента попробовали использовать черный застилочный материал, и это вполне удалось. Теперь Оксана только таким способом высаживает рассаду земляники. Даже больше: если рядом оказывается куст смородины и крыжовника, то их приствольный круг тоже непременно укрывается этим материалом. Разница заметна и по росту, и по плодоношению.

Как говорит дачница, плюсов множество: пропалывать не надо, сорняк, если и всходит, то сильно не развивается, влага удерживается в почве, что эффективно для нашего скудного на осадки лета, ткань защищает от выветривания и корни от морозов, да и за усами теперь смотреть легче.

- Многие сетуют, как теперь проводить рыхление, обогащать почву кислородом, - говорит Носенко. - Теперь это делают дождевые черви! Посмотрите на влажную землю под ведром, она вся испещрена ходами червей, которые так же работают и под застилочным материалом.

Первоначально дачница использовала ткань толщиной 40-60 мкм, но она тонковата, сорняк поднимает материал. Затем в Алматы заказала толщиной 80 мкм. Производитель обещает, что 10 лет прослужит, окупится с лихвой. Его расстелила на подготовленную землю и прижала кирпичами и досками-горбылями, по которым удобно ходить между посадками.

- Многие дачники, которые пробуют так делать грядку, не понимают, какая сторона должна быть обращена вниз, - демонстрирует Оксана край застилочного материала. - Смотрите: гладкая, блестящая, пропитанная поверхность с нижней стороны, она препятствует испарению влаги, а верхняя сторона пористая, ее пропускает.

Теперь можно высаживать рассаду. Оксана ножницами делает крестообразные прорези на расстоянии 30-35 см друг от друга и заглубляет в каждую от одного до трех кустиков в зависимости от их размера.

Укоренение в кассетах - простой и эффективный способ размножения земляники / Фото автора

Доски, которые находятся между рядами земляники, удачно служат и подставкой для кассет при размножении ягоды. После плодоношения начинают активно расти усы. Их и направляет в пластиковые кассеты, наполненные садовой землей, слегка прижимая.

- Оставлять надо на побеге первое и второе растение, - советует дачница, - они самые крепкие. Остальные срезаются.

С одной ветки можно получить до десятка новых саженцев / Фото автора

Чтобы получать хороший урожай, нужно дать ягоде хорошее питание и защитить от вредителей. При подготовке грядки Оксана Носенко дополнительно не вносит удобрения, говорит, что земля целинная, достаточно перепревших за зиму сорняков. А во время вегетации очень любит подкормить настоем из крапивы и «зеленой» водой. Это та застоявшаяся скользкая жидкость с тиной, которую в магазинах продают как раствор «Хлореллы», а на даче ее целая ванна.

Зеленое удобрение, неприятное на вид, но полезное для растений / Фото автора

Химию здесь не жалуют, но в борьбе с вредителями, которые в последние годы стали особо агрессивными, все же приходится прибегать.

- Весной, в апреле, когда оттаивает земля и паразиты выползают из укрытий, я надеваю ранцевый опрыскиватель с раствором инсектицида «Актара» и обрабатываю буквально все, - рассказывает Оксана. - Судя по множеству пораженных плодожоркой плодов груши, поработать им придется и осенью. Летом от тли и паутинного клеща помогает биологический препарат «Фитоверм».

Как размножать ягодные кустарники, Оксана показала на примере черной смородины. Для получения сразу нескольких молодых саженцев необходимо прикопать в бороздку стелющуюся ветку. На том ее участке, который будет в земле, острым ножом снять тонкую кожицу, так корнеобразование пойдет быстрее. Затем ветка пришпиливается дужкой или прижимается кирпичом и присыпается землей. Будущей весной укорененную ветку уже можно поделить и рассадить.

Компостная куча в покрышках - отличная идея экономии места / Фото автора



Нельзя не заметить на участке и сооружения из автомобильных покрышек. Это компостные ямы, только не вниз, а вверх. В сложенные столбиком баллоны идет все растительное: трава, ботва, упавшие плоды, очистки от овощей и фруктов. Наполненные за лето, уже на будущий год можно использовать компост, пролитый раствором марганцовки.

- Все, что из земли вышло, все должно туда и вернуться, - убеждена Оксана.

Подобной пирамидой укрываются на зиму молодые и теплолюбивые саженцы деревьев, виноград и розы. Они надеваются на растение, а внутрь каждого баллона напихивают солому, создавая такую воздушно-защитную прослойку.

- На благополучную зимовку влияет состояние верхнего слоя почвы, - говорит Оксана. - Я не сторонник вылизанности, поэтому для снегозадержания мульчирую все приствольные круги ботвой, спиленными ветками, листвой от дуба, в которой содержатся дубильные вещества, препятствующие гниению.

История появления этого дуба на дачном участке интересна и уникальна не только для отдельной семьи Носенко, но и нашего города. Так что встреча с его хозяйкой не последняя.