Гаспачо, или Хит помидорного сезона

Холодный суп из помидоров есть в кухнях разных народов. Можно написать, что испанский - самый суперский. Но воздержусь, потому как умею готовить только его, другие не освоила. Причем отдаю предпочтение быстрой версии. Один раз заморочилась с готовкой по всем правилам, вышло вкусно, но очень хлопотно. Расскажу про свой вариант и параллельно дам ремарки гурманской версии.

Холодный суп из томатов через сутки будет только вкуснее / Фото powary.ru

Гаспачо в Испании - как пицца в Италии или борщ в Украине - не то что у каждого региона, но у каждой хозяйки - свой особенный рецепт. Ну и без хлебушка нет гаспачо, а все потому, что папой этого супа была арабская похлебка из ломтиков черствой лепешки, чеснока, растительного масла и воды, иногда с кислым вином. А вы думали, что тюря - исконно славянское блюдо?

Но к делу. Помидоры нужны вкусные. Надо бы снять с них кожицу, но мне и с ней хорошо. Семенные камеры тоже не удаляю. А вот из огурца и сладкого перца надо семена вынуть, огурец почистить. Если вместо соуса табаско будете использовать свежий горький перец, то семечки тоже лучше убрать.

Вопрос про лук. Есть рецепты, где он не используется. Я кладу. Хорошо бы фиолетовый, но уж какой есть. Лучше посочнее и не очень злой, салатный. Но любую злобу можно смягчить уксусом. Нарезал лук в плошечку и залил кисленьким. Уксус в любом случае используется в гаспачо, гурманы настаивают на красном винном, но и яблочный неплох, и винный белый. Главное - натуральность.

Теперь хлеб. Вроде как полагается растирать чеснок с солью, а потом к ним класть размоченный черствый белый хлеб, перемешивать, добавляя оливковое масло и настаивать это около полутора часов. Я чеснок растираю с солью и сухарями из рыхлого хлеба, не только белого. Быстрее выходит. Масло добавляю в блендер.

Перец. Читала, что это единственный ингредиент, который для гаспачо нуждается в тепловой обработке. Его запекают до обугливания кожицы. Я предпочитаю использовать мясистые сочные перчины сырыми.

Зелень. Много вариантов. Самый традиционный - петрушка. Кстати, раньше ее тоже растирали в ступке, она сразу раскрывала свой аромат. Сейчас либо в блендер кидаешь, либо при подаче в суп посыпаешь. Перед тем как ножом махать, сверните зелень клубочком и сильно покатайте между ладонями. Сразу запахнет. А теперь измельчайте.

В суп можно класть на выбор сельдерей (на стадии молоденьких листочков) или кинзу, или базилик. Я беру то, что есть, по сезону. Укроп только игнорирую. Можно и сухих специй сыпануть, кумина, например, кориандра молотого, но умеренно, чтобы аромат чеснока не забивали.

Острая нота - горький перец. Можно несколько капель соуса табаско - удобно и быстро.

Все овощи режем на кусочки и загружаем в блендер вместе с хлебной массой и луком. Делаем смузи, пробуем, солим, вливаем оливковое масло. И блендер доводит суп до желаемой консистенции - гладкого пюре или пюре с кусочками. Потом гаспачо должен провести пару часов в холодильнике. Если помидоры были очень мясистыми, он может получиться густоватым. Слегка разбавить холодной кипяченой водой.

Ингредиенты

На 1 кг помидоров - 120-150 г черствого белого хлеба, 1 небольшой огурец, 2 средних сладких перца, 3 зубка чеснока, половинку средней луковицы, 100 мл оливкового масла, 4 ст. л. винного уксуса, соль по вкусу, зелень по желанию.