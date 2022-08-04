Активист Ильяс Самуратов - о том, как он предложил акиму Костаная кардинально изменить город

27 июля в СШ № 29 прошла очередная встреча акима Костаная Марата Жундубаева с населением. На ней гражданский активист Ильяс САМУРАТОВ выступил с целым «планом мероприятий по улучшению качества жизни населения». Зачитать предложения полностью тогда не получилось - регламент. Всего в плане 18 пунктов, суть которых сводится к тому, чтобы большую часть городских проблем переложить на ГКП, а акима области отлучить от управления областным центром. Выступление было воспринято неоднозначно. Специально для «НГ» Ильяс объяснил, что именно он хотел сказать главе города.

«Тень акима области»

- Как вы пришли к тому, чтобы сформулировать свой план?

- Я уже рассказывал читателям «НГ» о том, какие проблемы есть в Костанае, связанные с некачественным ремонтом дорог, организацией пассажирских перевозок и работой ПКСК. Это все то, с чем я непосредственно столкнулся. После этих статей неоднократно встречался с заместителями акима, представителями отдела ЖКХ. После этих встреч и посчитал, что акиму города необходимо принять комплекс мер по улучшению качества жизни костанайцев.

Ильяс Самуратов: «Мусор плохо вывозят? Создаешь ГКП и решаешь проблему!»

Я по специальности «менеджер по управлению малыми предприятиями». Первое правило - везде виноват руководитель. Нет виноватых подчиненных, есть неправильно подобранные кадры и неправильно сформулированные задачи. Уже само название «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» звучит как-то непонятно. То есть 90% всех проблем города сосредоточено в одном органе, в котором трудятся всего несколько человек. Такой мини-акимат.

- Первым же пунктом в своем плане вы попросили акима города, чтобы глава области не вмешивался в управление Костанаем...

- Да, аким города всегда был тенью акима области. Все заслуги доставались главе региона. Фактически по городским проблемам на слуху обычно аким области, а акима города не видно и не слышно. Поэтому я и предложил, чтобы первое лицо области не вмешивалось в городские дела. Есть у нас генплан, не должно быть резких помпезных проектов и масштабной застройки города, которая в будущем приведет к несоответствию количества людей и рабочих мест.

- Вам Марат Жундубаев на встрече в школе № 29 возразил, что «он выбивает деньги из республиканского бюджета, поэтому критика в его адрес необоснованна». Вы несогласны с этим возражением?

- Нет, конечно. Аким области должен управлять всей областью. У нас 16 районов, соответственно, в каждом районе аким области должен жить по одной неделе. Не просто раз в год приезжать с заготовленным отчетом, а жить и видеть, какие там условия, какие есть проблемы, какие дороги. Знать все это изнутри, а не по докладам подчиненных.

Система тендеров не справляется

- Большая часть вашего плана сводится к тому, чтобы городскими проблемами занимались не подрядчики по тендерам, а государственные коммунальные предприятия. Вы действительно верите, что так можно изменить качество работ?

- Если ГКП «Костанай-Су», КТЭК и горэлектросеть будут предоставлять услуги до дома, включая подвал, то 90% проблем ПКСК и ОСИ отпадут. У коммунальных предприятий есть для этого возможности и специалисты. Эту работу можно включить в тариф. Понятно, что наши подрядчики никогда не могут быть уверены, что завтра они выиграют тендер. Поэтому я и предлагаю создавать дополнительные ГКП, которые возьмут технику в лизинг. Акимат сделает это одним траншем через того же акима области. А тендеры, суды и простои, как это было с теми же цветами, уйдет в прошлое. Уборкой города займется отдельное ГКП, назовем его «Таза кала». Больше не будет этих бродячих желтых жилетов, а будет нормальная техника и качественная работа. А для озеленения надо акимату организовать ГКП «Жасыл кала».

- У вас какой-то «совковый», социалистический метод решения проблем. Не кажется ли вам, что он, мягко говоря, будет не совсем эффективным, особенно если учесть, что вы сами говорите: госорганы не справляются со своей работой.

- Ну а что делать, если система тендеров не справляется? Не забывайте, что на все это тратятся бюджетные деньги. Никакой перевозчик не будет покупать новые автобусы, если завтра он рискует проиграть тендер. А государственная собственность, она никуда не денется.

Госорганы не справляются из-за системных ошибок, когда отделы сформированы непонятно как. До современных европейских систем нам еще лет 100, до их уровня понимания ситуации. У нас чиновники многое приватизировали, на этом зарабатывали. Мы можем ждать, пока они научатся, перейдут на капиталистические рельсы, путем проб и ошибок будут решать проблемы, а жизнь так и пройдет в ожидании. Я же предлагаю действовать сейчас. Берешь «Нашу Газету», листаешь и отмечаешь проблемы, о которых пишут из номера в номер. Ага, мусор плохо вывозят. Создаешь ГКП и решаешь проблему!

- А есть ли у вас пример, где такой подход был реализован?

- Я этот вопрос сильно не изучал, но думаю, что таких примеров тысячи. Я же не занимаюсь ЖКХ. Я смотрю на проблемы с точки зрения обыкновенного жителя города и предлагаю, как это можно было бы исправить. Сейчас как: сломался светофор, ты звонишь в акимат, они ищут подрядчика, который его починит. А если будет управление дорог, то можно будет решить проблему быстрее и проще.

«Нужно с чего-то начать»

- Нет ли у вас ощущения, что предлагаемые вами реформы не совсем в компетенции акима города, к которому вы обращались?

- Проблему нужно поднимать и озвучивать, иначе ничего не поменяется. Он, как руководитель, должен сказать: ребята, наши действия толку не дают. Решить что-то с выборами в маслихат или решить проблему с алиментами - это не его компетенция. Но сделать нормальным разделение отделов городского акимата, я думаю, в силах акима города.

- Вашу инициативу достаточно иронично и скептически восприняли читатели «НГ» и собравшиеся на встрече с акимом зрители. Как вам кажется, почему так?

- Пассионарность людей у нас на нуле. У меня есть фокус-группа - это владельцы квартир в подъезде, где я живу. Вопрос с уборщицей за 300 тенге обсуждается неделю, а вопрос о том, чтобы обратиться в полицию с просьбой проверить ПКСК, вовсе остается без ответа. Люди готовы обсудить какую-то мелкую проблему, но глобальные перемены им мало интересны. Они могут под никами на форуме высказаться, но не более. Если сейчас отключить Интернет, то у нас наступит все тот же «совок». Только тогда хоть что-то делалось, а сейчас и того нет. Мне кажется, что пассионарность начнет расти только тогда, когда последний человек, воспитанный в СССР, уйдет из власти.

- Как вам кажется, ваше выступление на встрече с акимом города будет иметь какие-то последствия?

- Если хотя бы пять первых пунктов будут выполнены, то большая часть проблем будет решена. То есть 90% статей в «Нашей Газете» исчезнет, вы будете писать о хорошем. Это вполне в компетенции акима города. На встрече Марат Кунисбаевич пообещал, что письменно ответит на мое обращение. Пока я все еще жду его письма, прошло совсем немного времени. Я думаю, Жундубаев от моих предложений в шоке. Но чем быстрее он поймет, что он должен управлять городом, а не аким области, тем будет лучше для всех.

- Что вы будете делать, когда получите ответ акима города?

- Ничего не буду делать. Я предложил. Следующий мой шаг - подготовить обращение к акиму области, что ему нужно сделать в управлении регионом. Если коротко, то нужно развивать районные центры.

- А если аким города завтра ответит, что согласен реализовать какие-то инициативы, вы готовы взяться за их реализацию?

- Я все-таки не специалист в сфере ЖКХ. Пусть каждый занимается своим делом: Самуратов вносит предложения, а чиновники принимают или отвергают их, но помнят, отвергая - предлагай. Мне предложили быть представителем от акимата перед жителями микрорайонов, но быть прокладкой между ними я не желаю. Для этого есть депутаты гормаслихата, которых, на мой взгляд, люди не знают. А вот это уже в силах общества задать вопрос: где вы, наши избранники, и почему мы вас не знаем и не видим?

Полностью предложения Ильяса Самуратова можно прочитать и обсудить здесь

Фото Георгия ГОВОРОВА