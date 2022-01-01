У меня гражданство Российской Федерации. Но проживаю в Казахстане с 1987 года, имея вид на жительство. Вхожу в систему социального медицинского страхования, отчисления за меня идут. Как гипертоник получал бесплатно лекарства, но 30 июня 2022 года в поликлинике № 1 Костаная мне в препаратах отказали. На мои вопросы ответили, что если нет гражданства РК, то не положено. До этого момента проблем не возникало. Это решение одной поликлиники?

Сергей КУЛИКОВ, Костанай

От редакции

Ответ на заданный вопрос волнует сейчас всех, кто имеет вид на жительство, поэтому мы хотели получить его максимально четким. Направили запросы в филиал Фонда социального медицинского страхования и в управление здравоохранения. Просили ответить со ссылкой на статьи закона: что стало основанием для отказа Куликову, почему вчера он имел право на бесплатные лекарства, а сегодня, продолжая делать выплаты в ФСМС и проживать по тому же виду на жительство, уже не имеет, что кардинально изменилось в его статусе в Республике Казахстан?

Ответ из управления, подписанный и. о. руководителя Мадиной КАСЕНОВОЙ, был максимально неконкретным. Мы ожидали, что управление ответит просто и ясно: вчера Куликов получал лекарства на основании статьи такой-то закона такого-то, а теперь не будет получать на основании...

Вместо этого нас проинформировали, что «Лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне осуществляется по перечню согласно приказа Министерства здравоохранения РК от 5.08.2021 г. № КР ДСМ-75 «Об утверждении перечня... для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями). В указанный приказ дважды вносились изменения приказом министра здравоохранения РК от 4 февраля 2022 г. № КР ДСМ-11 и от 6 апреля 2022 года № КР ДСМ-33».

Трудно поверить, но о сути этих изменений в своем ответе Касенова не пишет. Ни единого слова. Хотя как раз это редакция и просила в запросе: почему вчера так с Куликовым поступали, а сегодня этак. То, что сделало управление, называется «замутить смысл». Напоминаем, что речь идет не о каких-то инициативах редакции, а о вопросах людей и широком информировании их через газету. В чем любой госорган должен быть заинтересован.

Гораздо грамотнее и честнее был ответ из филиала ФСМС. Там «НГ» сначала пояснили, что обеспечение льготными препаратами идет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть осуществляется не на деньги ФСМС (о чем мы отдельно спрашивали, выясняя, не ущемляются ли в случае Куликова права застрахованного).

Далее шла та же ссылка на приказ № 75. Но вслед - разъяснение, что этот приказ является реализацией норм, прописанных в Кодексе РК от 7 июля 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения». Но в самом кодексе содержатся взаимоисключающие нормы.

- А именно статьи 196 пункта 4 подпункта 3, согласно которой иностранные граждане не входят в число получателей лекарственных средств на амбулаторном уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, и статьи 83 пункта 1, согласно которой иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, имеют право на получение гарантированного объема... наравне с гражданами страны, - говорится в ответе. - Филиалом по Костанайской области НАО «ФСМС» направлена служебная записка в центральный аппарат фонда для получения разъяснений.

И вишенка на торте. Сам Сергей Куликов все это время тоже пытался получить разъяснения, в том числе обращаясь в прокуратуру. Сообщил «НГ», что получал оттуда «ответы без ответов». Зато в поликлинике все-таки выдали лекарства. Наверно, это разовая акция, так как в целом ситуация остается двойственной. Получается, кто какую статью предпочтет, тот так и действует.