О свалке во дворе дома № 90 по ул. Пушкина сообщила «НГ» жительница Костаная Зинаида МАХАРИНЕЦ.

Ул. Пушкина, 90. Свалку рядом с детской площадкой в центре Костаная не могут убрать уже несколько недель

- Не так давно в нашем дворе установили несколько каруселей, появилась долгожданная детская площадка, - рассказала она. - Не назову ее полноценной, но дети были рады. Но эту радость теперь регулярно омрачают взрослые, которые выбрасывают мусор, невзирая на детскую площадку. Завалы появляются весной и летом, в период ремонтов. Вот и сейчас кто-то из соседей выбросил несколько мешков со строительными материалами, линолеум и фанеру, можно сказать, прямо на детскую площадку! И уже несколько недель никто этот мусор не вывозит.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу, состоящую из фанерных и линолеумных останков и большого количества мешков с мусором. Расположилось все это практически на расстоянии вытянутой руки от детской площадки.

Ул. Амангельды, 95. Свалку во дворе дома убрали, но уже зарождается новая

Свалку во дворе дома № 95 по ул. Амангельды, состоящую из старого матраса и обрезанных веток, о которой мы писали две недели назад, убрали. Но сейчас возле контейнеров лежат бытовые пищевые отходы.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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