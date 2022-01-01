Греческий дзадзики можно дополнить

Рецепт дзадзики (цацики, джаджик) - один из тех простых рецептов, которые наши туристы привозят с отдыха. И не понимают, почему дома выходит «труба пониже да дым пожиже». Потому что основа соуса - густой натуральный йогурт. В Греции и Турции он есть, а у нас нет. Так что лучше делать на основе сметаны, причем 20%-ной и отвешенной. Сметану самую малость присаливают, выливают либо в тканевый мешочек, либо в марлю густого плетения, сложенную вдвое. Из нее сооружают подобие мешочка, который подвешивают, чтобы жидкость стекала хотя бы часа 3-4. А лучше ночь. Классический дзадзики - это йогурт, мелко натертый огурец, с которого надо отжать сок, чеснок, оливковое масло, мята (лучше сушеная), чуток красного молотого перца. Самые распространенные дополнения - сок лимона, цедра, укроп, все в очень умеренных количествах.

Но можно из этого соуса сделать закуску, практически салат, гарнир к рыбе, мясу, намазку на лаваш, поджаренный хлеб. Одно из самых интересных дополнений - рубленые оливки, взять пополам зеленых и черных.

Еще один вариант - мелко нарезанный сладкий перец и раскрошенная брынза или размятый сыр типа феты. Тост с таким дзадзики - полноценный завтрак.

Ингредиенты

Густой натуральный йогурт или сметана - 250 г, 1 средний огурец, 1 крупный зубчик чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сухой мяты, 1/3 ч. л. красного перца.