Куда пойти с 4 по 10 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
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Центральный сквер Костаная.
Открытая эстрада
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По пятницам,
17.00
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Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Вольная и греко-римская борьба. Чемпионат РК среди спортсменов с нарушениями органов слуха (сурдо)
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Костанай
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4-5 августа
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Триатлон. Чемпионат РК в смешанной эстафете среди атлетов категории Elite, U19 и U15
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Костанай
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4-8 августа
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Футбол. Кубок Казахстана. «Тобол» - «Тараз»
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Костанай, стадион «Центральный»
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7 августа, 21.00
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