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Куда пойти с 4 по 10 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

Центральный сквер Костаная.

Открытая эстрада

По пятницам,

17.00

Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST

Спортафишка

Что

Где

Когда

Вольная и греко-римская борьба. Чемпионат РК среди спортсменов с нарушениями органов слуха (сурдо)

Костанай

4-5 августа

Триатлон. Чемпионат РК в смешанной эстафете среди атлетов категории Elite, U19 и U15

Костанай

4-8 августа

Футбол. Кубок Казахстана. «Тобол» - «Тараз»

Костанай, стадион «Центральный»

7 августа, 21.00