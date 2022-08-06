В Костанае предприниматели спорили о субсидиях в сельском хозяйстве

Новая концепция государственной поддержки бизнеса в этой отрасли обсуждается уже больше полугода. Впервые за это время в Костанайскую область приехал представитель министерства сельского хозяйства. Директор департамента земледелия МСХ Азат СУЛТАНОВ три часа слушал соображения, отвечал на вопросы, комментировал, фиксировал предложения. Речь - о деньгах, которых всем не хватает, хотя вроде бы вливает государство в отрасль триллион.

Деньги - мимо нас

Встречу организовала палата предпринимателей Костанайской области, участвовали в ней представители всех секторов отрасли - те, кто занимается растениеводством и животноводством, переработкой мяса и птицеводством, производством растительного масла и муки. Все претендуют на субсидирование, концепцию которого государство намерено изменить. Основные моменты: максимально уменьшить количество субсидий, сделав альтернативой более приемлемые условия и сроки кредитования, оставшиеся субсидии сделать более прозрачными, внедрить встречные обязательства получателей поддержки, значительную часть субсидирования животноводства переложить на местные бюджеты.

Разговор о новой концепции субсидирования длился почти три часа, высказались все

- Президент поручил трансформировать систему субсидирования в этом году, сроки поджимают, но формат многих изменений нас не устраивает, - сказал директор ТОО «Зуевка», член регионального совета палаты предпринимателей Александр БОРОДИН, - было 47 программ субсидирования, осталось 24 или 26, но суть дела не меняется. Чем больше денег правительство дает на субсидирование чего-то, гербицидов, например, удобрений, техники, тем больше на них поднимаются цены. Трактор «Бюллер» стоил в январе 55 млн тенге, а сейчас - 130. Я всегда возмущаюсь, когда читаю в прессе обвинения, что деньги неэффективно используются сельхозтоваропроизводителями. Да они вообще проходят мимо нас. Поэтому предложение наше такое: субсидировать реализованную продукцию. Во всех отраслях. Если внедрим этот подход, то сразу актуальнее станет вопрос о едином аграрном налоге. Мы ведь уже даже ставки просчитывали: КХ - 0,5% от объема реализованной продукции, ТОО - 1,8%. Мы просчитывали. Было бы здорово, но мы говорим, говорим, а все стоит на месте. А разговор о замене субсидий кредитами надо бы начинать с недоступности кредитных средств сейчас. Мы все время банкам не подходим. А деньги государства им подходят. Я на съезде НПП вернулся к идее агробанка, создали бы по опыту «Райффайзен банка», у которого столетняя история. Учредителями должны быть сами товаропроизводители. Мы бы внесли взносы, избрали правление.

Взаимоотношения с банками, точнее, их отсутствие - больная тема для многих в отрасли. Кстати, вне зависимости от размера и успешности субъекта бизнеса. Выясняется, что нашим банкам не только крестьяне-бишара не глянутся. При этом деньги господдержки в село можно вливать либо субсидиями, либо кредитами через БВУ, Аграрную кредитную корпорацию. Иного нет пути.

Эдуард Двуреченский: «Нужно кредитовать локальное семеноводство»

- Государство через банки и АКК выделяет большие деньги как бы для сельского хозяйства, буквально триллион тенге. Но банки закручивают гайки, они относятся к компаниям-клиентам так, будто они уже управляют ими, являются владельцами, - сказал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ, - если я хочу взять что-то в лизинг, я должен спросить разрешение у банка, а он разрешения не дает. Фактически срывает мою программу обновления техники, которую поощряет государство. То есть деньги государства из-за банков работать не будут. Вот еще пример. Сколько стоили мои залоги в 2015 году, столько они для БВУ стоят и сейчас. Предприятие может производить продукции на 1,5-2 млрд тенге, но рассматривается банками как субъект бизнеса с залогами лишь на 500 млн. Какие еще последствия у такой политики? Не имея доступа к кредитам, люди чего-то важного недокупают, недобирают. Удобрений, гербицидов, техники... Они в своем деле откатываются назад. Если уж государство дает банкам такие серьезные оборотные средства, то и контроль с его стороны должен быть, как они работают. С этим надо что-то делать.

Директор региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр КУЗЕНБАЕВ предложил для начала собраться с банкирами, представителями Национального банка, агентства финансового надзора на площадке палаты. Все-таки и вторую сторону выслушать надо.

Горлышко бутылки

Честно говоря, большая часть костанайского пакета предложений уже звучала с разных трибун. Но на этой встрече освещалось и множество проблемных моментов, о которых как-то редко говорят публично, в том числе представители госорганов.

Например, считается, что у нас очень споро шагает вперед цифровизация в сфере получения субсидий. Создана и функционирует для этого электронная площадка Qoldau. Но ведь первичные документы принимают и проверяют, одобряют затем заявку люди, в частности, сотрудники управления сельского хозяйства.

- С системой Qoldau мы работаем с 2018 года. А вообще, я субсидиями занимаюсь с 2007-го. И самое распространенное у нас нарушение - не выдерживаем сроков оказания государственной услуги, - пояснил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Кайрат ИСМАИЛОВ, - по всем субсидиям, за исключением инвестиционных, это всего 2-3 рабочих дня. А на практике дело растягивается на срок до 4-5 месяцев. Вот рядом со мной сидит руководитель отдела субсидирования, который по одной из программ начал прием заявок с 22 июля, и за неделю их поступило 5 500. На сегодня (заседание в палате проходило 29 июля - «НГ») проверено 320, потому что проверяют их два человека. Столько положено по нашим штатам. Срок приема заявок на инвестсубсидии - с 1 февраля. На сегодня проверены заявки, которые поступили до 27 февраля. И все. А в целом поступило их 3 000. Представляете! У нас люди не выдерживают, увольняются.

У Исмаилова есть предложение по изменению ситуации: задействовать, как было прежде, сотрудников отделов сельского хозяйства в районах, которые сейчас инструкциями от этой работы отстранены. Работают как сотрудники Call-центров, пересылают всех вопрошающих в облсельхозуправление. Кстати, за пять лет из темы по субсидиям основательно выпали. Дошло до того, говорили на совещании, что сотрудники филиалов палаты предпринимателей, куда бизнесмены часто обращаются с жалобами на загвоздки по господдержке, лучше ориентируются в этих проблемах.

Азат Султанов, комментируя выступление, согласился с тем, что полномочия районным отделам сельского хозяйства надо возвращать, хотя это не так уж просто. В данном случае, оказывается, функционал госслужащих зависит от источника субсидирования - бюджет какого уровня деньги платит.

Еще одна проблема - выпадение заявок из очереди, если их необходимо хоть немного переделать. Печать черная, а не синяя, нет определенных документов в pdf-формате, а на инвестиционные субсидии, на приобретение техники пакет вообще сложный - и вот если чего не так, тебе заявка возвращается на доработку. Иначе «придет антикор и накажет специалиста управления». При этом из очереди ты вылетаешь. Был пятый, стал сто пятый. К тому же дальше заявка обрабатывается как новая. Именно поэтому в год управление сельского хозяйства принимает 22 000 заявок.

Предприниматели просили сделать поправку.

- В случае когда субсидия одобрена и идет на оплату, допускается доработка документов без потери очередности, - предложил Бородин.

- Но до стадии принятия решения госорганом. Потому что, если решение уже принято, уведомление ушло, все, - уточнил Исмаилов.

Не надо местный

Несколько участников встречи говорили об абсолютной утопичности предложения о введении таких ответных обязательств получателей субсидий, как 5%-ный рост производства ежегодно. Потенциал-то у всех разный, отмечала учредитель ТОО «Азия Алтын - 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО. А если засуха или, наоборот, дожди погубят. С ней и ее коллегами солидарен тот же Кайрат Исмаилов.

- Сейчас правила субсидирования прописывают - обязуюсь использовать по целевому назначению удобрения, пестициды, - сказал он. - Предложено к этому добавить ежегодный 5%-ный рост объемов производимой продукции. А если не достиг этого показателя, что с крестьянином делать? Он должен вернуть субсидию? Его надо включить в черный список и не давать больше. Никогда? Мне кажется, оставить надо целевое использование. И все.

Еще одна будоражащая сельхозников тема - передача со следующего года части субсидий в местный бюджет. Это касается, в частности, животноводов. Одних из них волнуют моменты, можно сказать, субъективные. Дескать, выплаты будут зависеть от того, поддерживает ли областной аким сельское хозяйство. Вот Кумар Аксакалов (аким Северо-Казахстанской области - «НГ») - сам бывший сельхозник, и там животноводам волноваться не о чем. Им и сейчас знатно помогают. А где аким больше индустриальное направление ценит - пиши пропало.

- Заместитель руководителя облсельхозуправления с другого ракурса на проблему смотрит.

Планируется передача на местный бюджет большого объема субсидирования. Условно - хотят передать субсидирование производства яиц, молока, мяса птицы, говядиныу, сдачу бычков на откормплощадки... - перечислил Кайрат Исмаилов. - Если все передать, то общая нагрузка на бюджет составит около 5-6 млрд тенге. Не вытянет область такие объемы. Мы в прошлом году с трудом 1,9 млрд тенге выбили. И то потому, что была засуха и на корма требовалось. Поэтому просьба учитывать не только возможности местного бюджета, но все источники финансирования. Иначе названные направления останутся без поддержки вообще.

Не просим на всю жизнь

- В новой концепции субсидирования мы не увидели поддержку таких предприятий, как наше, не увидели инвестиционных субсидий на мясопереработку. И мы с этим категорически не согласны, - выступил директор ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александр ПАРХОМЕНКО. - Мы недавно вернулись из Ташкента. Участвовали в первом агрофоруме Тюркских стран. Мы включены в реестр поставщиков в Узбекистан. Подписали контракт на поставку готовой продукции. Сейчас есть субсидии на удешевление заготовки говядины, но дальше их нет. У нас большая страна. Наше предприятие в Костанае, но закуп мы производим в радиусе 2 000 км. Затраты - 600 тенге на километр. Без субсидий мы не сможем дать в отдаленных точках нашим фермерам достойную цену за их скот... Переработка мяса - дорогое удовольствие. Если мы инвестируем в отрасль, она должна поддерживаться государством. Крупные предприятия мы не создадим без помощи государства. Более 8 млрд тенге вложено в этот проект. Мы организуем около 550 рабочих мест. Хотим дальше строить завод по производству мясокостной муки, сухих и влажных кормов для животных, но нам нужна поддержка. Если ее не будет, мы не сможем развиваться. Хотим, чтобы вы мнение наше высказали в правительстве.

Разговор о новой концепции субсидирования длился почти три часа, высказались все

Директор департамента МСХ отметил, что субсидии - инструмент развития приоритетных отраслей, вот сейчас, например, уже нет нужды так, как раньше поддерживать птицеводство. - А вот овощехранилищ не хватает либо они старые, их строительство надо поддержать. Поэтому актуален институт временного субсидирования, - сказал Султанов, - создается новое предприятие. Надо помочь ему встать на ноги, наработать рынки сбыта. И на этот период идет поддержка. А дальше - либо выплывешь, либо закроешься. Это сейчас рассматривается.

Пархоменко ответил, что они и не просят поддержки на всю жизнь.

- Мы просим удешевить заготовку хотя бы на пять-семь лет, - сказал он. - Мы взяли кредит до 2028 года. И без этой поддержки все у нас разрушится. Предприятие остановится.

Главное, мясопереработчики же никогда субсидий не получали. А соседи РФ и Белоруссия эту отрасль поддерживают, а они наши конкуренты. Нам надо окрепнуть. Тогда мы сможем выйти на нормальные рынки и давать высокую цену за сырье нашим фермерам. Чтоб им было интересно выращивать скот и поставлять его не в Узбекистан, как сейчас, а внутри страны.

Спор о семенах...

Это, в сущности, спор об эффективности растениеводства. Обновление семенного фонда хозяйств, современные сорта, развитие отечественной селекции - темы давние. И рецепты улучшения того, чем засевают сегодня поля предприниматели, вроде бы на поверхности лежат. Надо поддерживать казахстанские опытные станции, а также семхозы - семенные хозяйства. Однако в последнее время МСХ озвучивает идеи партнерства с зарубежными селекционерами на нашей территории. Дескать, пусть приходят со своими технологиями, как в автопроме, а мы им условия должны создать для сотрудничества. Это взаимовыгодно.

- Меня несколько насторожила идея о том, чтобы зарубежные производители семян приходили сюда работать, на партнерской основе развивать семеноводство, - высказался директор ТОО «Азимут» Валентин ХАДАНОВИЧ, - а свои опытные хозяйства как же, своя сложившаяся структура селекционной работы, которая, к сожалению, сегодня имеет отрицательную динамику развития. Я долго работал с Аркалыкской СХОС по такой культуре, как сарептская желтая горчица. Это культура, которая имеет громадный потенциал. Экономический, продовольственный, экспортный. А сегодня станция не работает практически. В такой же ситуации Есильская, где осуществляли селекцию крупяных, масличных культур. Я не вижу четкой политики минсельхоза относительно региональной аграрной науки. Недавно контактировал с опытным хозяйством «Заречное», так у них денег на счетах нет. Какую науку можно развивать без средств? А там очень сильный коллектив.

Султанов ответил в том духе, что отечественные станции никто не бросает, ибо существует так называемая «семенная зависимость». На волне экономических санкций вот недавно зависли 30 000 т семян из РФ, и ситуация была аховой. Но надо и правде в лицо смотреть. По зерновым у нас обеспеченность около 88%, то есть семена отечественной селекции доминируют. По таким культурам, как сахарная свекла, зависимость от импорта - 99%, по подсолнечнику - 80%, по кукурузе - около 90%. Ждать пока мы своими силами эту зависимость снимем невозможно.

Интересное предложение по этой теме высказал Эдуард Двуреченский:

- Сколько лет возникают эти вопросы. Если опытная станция убыточная, ее закроют.

Ошибка была в том, что мы делали упор на СХОСы. Не знаю, как Карабалык, но Заречное точно не продвинулось. Лично я заключил договор с Омским аграрным научным центром, покупаю питомники по 2-3 т и сорта испытываю. И теперь у меня самая поздняя репродукция - первая. Думаю, нам, фермерам, нет смысла вникать в судьбы ОПХ. Можно действовать по-другому. Когда я озаботился, чем буду чистить свои семена, обратился в аграрную кредитную корпорацию. Спросил, есть ли программа поддержки семеноводства, могу ли я у вас получить льготный кредит, чтобы купить оборудование соответствующее. Спрашивают, какие культуры. Зерновые. Нет, не можете. У нас в приоритете только масличные. Но семеноводство масличных - отдельная тема, довольно специфичная. Что предлагаю: давайте разработаем программу поддержки локального семеноводства. Мне ничего не надо. Я не семхоз. Мне лицензия не нужна. Я хочу обеспечивать свое хозяйство высококлассными семенами. И мне нужна хорошая кредитная линия, чтобы я мог поставить нормальное оборудование для чистки семян. Можно выбрать любой институт в ЕвразЭС, мощнейшая наука, еще и научное сопровождение обеспечат. Роялти плати, и все. И семена любые. Та же горчица - тоже. Нужно поддерживать локальное семеноводство. Я не один такой. В Сарыкольском районе этим же уже человек 10 занимаются. Просто нужен под это кредитный продукт - хорошая линия.

«Мы топчемся на месте»

Выступление директора ТОО «М1 Трейд» Мурата МОЛДАХМЕТА было на этом форуме самым радикальным.

Мурат Молдахмет выступал на встрече от лица «маленьких фермеров»

- Я маленький фермер. У меня всего 600 га земли. Семейный бизнес. Работаем с отцом, - сказал он. - И я бы с позиции такого фермера хотел понять, куда мы движемся. Нужно мелкое фермерство в Казахстане или нет. Мне непонятно, что такое сегодня субсидии - инструмент развития или инструмент поддержки штанов. Мне нужно развитие. Значит, мне нужна поддержка для покупки хорошей техники, а это стало бы для меня основой повышения производительности труда. Поэтому нужно в первую очередь оставлять инвестиционные субсидии, не делить на отечественную и импортную технику. Утильсбор отменить. Как абсолютное зло. Это первое. Второе - увеличивать сроки кредитования. Все понимают, что сегодня 7 и даже 10 лет на хорошую импортную технику - недостаточно. Нужно увеличивать сроки кредитования до 15-20 лет. Нужно менять систему, когда мы устанавливаем ставку 17%, а потом ее субсидируем. Должна быть прямая ставка кредитования, не превышающая 3-5%. Нужно предоставлять оборотные средства на револьверной основе сроком до 3 лет. Условно, я открыл кредитную линию на 15 млн тенге. Сколько погасил в этом году, столько выбрал в следующем. Так я буду сам регулировать порядок погашения в зависимости от того, как сложился сезон.

Дальше. Я не вижу смысла в субсидиях на гербициды, удобрения. Я все льготы отдаю производителям, посредникам. Я маленький, мне скидок не делают. Так надо убрать эти субсидии, а высвободившиеся деньги направить на развитие села. Его же убили за 30 лет назарбаевского правления. Там жить никто не хочет. А кадры для нас - ключевая вещь. Так вот, пока в селе не будет воды, дорог, газа, теплого туалета, унитаза в доме, а не дырки на улице, проблема кадров не решится. А мы будем топтаться на месте. И все, что мы здесь говорим, останется фикцией. Это мое сугубо личное мнение. Но раз уж есть такая площадка, хотел бы, чтобы его услышали.

Подводя итог встречи, Азат Султанов сообщил, что будет создана рабочая группа по рассмотрению в том числе рекомендации регионов. Костанайцы туда тоже обязательно войдут. До конца текущего года изменений в порядке субсидирования решено не вводить. А когда концепция все-таки сложится, представители МСХ еще раз проедут по регионам. Разъяснят, что и почему принято.

Фото пресс-службы НПП