По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 69 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 16. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 63 года;

- зарегистрированы 7 разводов, все - по решению суда;

- зарегистрированы 55 новорожденных: 25 девочек и 30 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Аслан, Рамиль, Асанали, Асия, Аделина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 39 лет;

- умерли 66 человек: 40 мужчин (в том числе 1 ребенок) и 26 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 818 вызовов, из них 732 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 362, из них 68 - к детям. Поступили 10 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 12 человек, 8 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 409 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- на территории области произошло 13 пожаров. Зафиксированы 2 случая лесных пожаров и 28 степных загораний на общей площади 305,09 га, в связи с устоявшейся жаркой погодой, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- за истекшую неделю зарегистрировано 172 уголовных правонарушения, из них 71 кража и 27 мошенничеств;

- сотрудники полиции разыскали 18 без вести пропавших лиц, которых вернули домой (все они ушли по разным обстоятельствам);

- раскрыто 51 преступление;

- зарегистрированы 10 наркоправонарушений, 4 наркопроступка, 3 сбыта наркотических средств, 2 факта контрабанды.