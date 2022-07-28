«Стабфонды занижают цены на сахар». № 30 от 28.07.2022 г.

У меня складывается впечатление, что от нашей власти только и жди какой-то опасности. То придумают реформу жилищно-коммунального хозяйства, которая уже второй год туго продвигается. Не зря руководитель департамента по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искендиров сказал: «У меня ощущение, что весь Казахстан саботирует государственную реформу!» Насчет саботирует, может, и громко сказано, но то, что люди не принимают эту реформу, это так. Это вроде сырой айвы: и как будто бы вкусно, и скулы вяжет. Народ против, но наше «слышащее государство» еще не успело удалить серные пробки из своих ушей.

И вот новая «опасность». Центральная власть выражает недовольство тем, что акиматы на местах реализуют дешевый сахар из стабилизационных фондов. Как это назвать и понять? Сначала наседают на те же областные акиматы, чтобы создавали эти фонды с целью сдерживания цен, а теперь из этих фондов нельзя продавать дешевле коммерсантов. Ну не глупость?

Еще глупее выглядит обоснование этого требования. Оказывается, на сегодня заводы отпускают сахар по 450 тенге за кило. При этом стоимость килограмма сахара с учетом 15% торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора должна составлять 595-600 тенге. Предлагается «смешать» сахар из стабилизационных фондов с коммерческим и реализовать по средней цене. А вот тут-то наши министры и попадают в капкан.

Во-первых, это что за торговля, которая хапает аж 30% барыша? Второе, если сахар уже с учетом и оптовых, и розничных надбавок должен стоить 600 тенге за килограмм, то почему в магазинах он переваливает за 700 тенге и даже больше. Например, в поселке Большая Чураковка Алтынсаринского района (оттуда родом моя супруга, потому я и знаю) килограмм сахара продавали по 1 050 тенге.

Почему не разобраться с торговлей? Ответ очевиден. Огромная масса чиновников от власти связана с бизнесом. А так как в нашей стране бизнес в большей части и есть торговля, то потому власти так и пекутся о ней. Ведь когда акиматы хоть изредка выбрасывают сахар из стабилизационного фонда подешевле, торговцы теряют часть сверхприбыли. Могу сказать, что при Сталине за такое по головке не погладили бы. Вернее, гладить не по чему было.

Вот так и живем, спотыкаясь об опасности. Нам, конечно, постоянно твердят, что жить хорошо. Но это на словах. «За годы независимости ВВП показал 17-кратный рост», - заявил президент страны Токаев на инвестиционном круглом столе «Казахстан - Саудовская Аравия» 24 июля 2022 года. Правда, Касым-Жомарт Кемелевич не уточнил одну немаловажную деталь. За это же время тенге успел подешеветь практически в 100 раз. А ВВП в тенге-то считают.

Это еще одна опасность - приукрашивать действительность. На самом деле, мы наблюдаем расслоение общества на богатых и бедных, «сытых» и «голодных». Масштабы этого расслоения росли все 30 лет и продолжают расти до сих пор. Просто никто не считает, скольким сотням людей приходится пролить слезы, чтобы чиновник или коммерсант выехал на «крузере».

Николай ВОРОНИН, Костанай