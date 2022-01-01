По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 69 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 65 лет, невесте - 62 года;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 52 новорожденных: 29 девочек и 23 мальчика. Самые популярные имена малышей: Алим, Жансая, Макар. Самые редкие имена: Имран, Муслима. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 48 лет;

- умерли 69 человек: 40 мужчин и 29 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 1 785 вызовов, из них 632 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 454, из них 63 - к детям. Поступили 14 вызовов на ДТП, из них 5 произошли в понедельник, 4 июля. В авариях пострадали 14 человека, 10 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 2 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 411 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 184 человека, из них поместили 178: 152 мужчины и 26 женщин. По данным пресс-службы ДП Костанайской области: - за неделю зарегистрировано 190 уголовных правонарушений, в том числе 84 кражи и 38 мошенничества;

- с 4 по 10 июля зарегистрировано 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 14 было травмированы;

- сотрудники полиции разыскали 12 без вести пропавших лиц, раскрыли 41 преступление;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений, в том числе 4 факта хранения наркотиков, 3 наркопроступка, 2 факта сбыта, 1 факт склонения к потреблению наркотических средств. Изъято 4 502 г наркотических средств;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 47 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.