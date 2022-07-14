Во время замены канализационного коллектора на углу улиц Баймагамбетова - Шипина рабочие раскопали асфальт и не доделали работу. С каждым дождем ямы все глубже, а из коллектора воняет. Я обращался в службу iKomek, но проблему так и не решили. Будут ли доделаны работы и когда?

Гость, пользователь сайта ng.kz

Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Асылхан ХАКИМОВ:

- Строительно-монтажные работы и реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 проводятся подрядной организацией ТОО «Акмолатранстехмонтаж». Данным проектом предусмотрена укладка самотечного коллектора Д-800 мм по ул. Шипина. Работы выполнены согласно утвержденному проекту, изменения не вносились. Завершение работ планируется в этом году.