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Куда пойти с 14 по 20 июля

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

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Когда

Футбол. Кубок Казахстана. «Тобол» - «Актобе»

Костанай. Стадион «Центральный»

16 июля, 19.00