Куда пойти с 14 по 20 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Кубок Казахстана. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай. Стадион «Центральный»
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16 июля, 19.00
Материалы номера
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