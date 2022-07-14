Костанайские программисты и аниматоры будут снимать мини-сериал о работе поисковиков

24-летний Владимир ФЕДОРЕНКО - основатель костанайских анимационных студий Umbrella_kst и Levenspad. Он занимается созданием социальных проектов по принципу киновселенной Маrvel, но с одним отличием: место супергероев в них займут волонтеры.

30 июня 2022 года. Сотрудники полиции координируют действия волонтеров отряда «Регион 10» в поиске пропавшего мужчины / Фото из личного архива



- Создавать короткометражки я начал в 2016 году, когда мы с друзьями решили сделать подарок подруге на день рождения, в итоге сняли на мобильный телефон фильм о ее поисках, как будто она пропала, - рассказал Владимир. - В то время я учился в Костанайском политехническом колледже на программиста и стал заниматься созданием анимации. У меня еще в детстве было желание сочинять разные истории, сюжеты, но тогда не было возможности реализовать мои идеи. Я даже сочинял и рисовал комиксы про супергероев.

После окончания колледжа Федоренко поступил в КРУ, также на программиста, и на базе университета организовал анимационную студию Umbrella. Ранее создал свой YouTube-канал, сейчас это тоже анимационная студия.

Владимир Федоренко: «Я хочу показать, что волонтеры - тоже супергерои» / Фото Андрея СКИБЫ



- С нидерландского levenspad - это «жизненный путь», мне понравилось звучание, - поясняет Владимир. - К тому времени я уже создавал свои мультики в разных программах и предложил на кафедре создать кружок программирования, где студенты могли бы заниматься созданием мультфильмов и короткометражек. Я давно думал о создании социальных проектов наподобие фильмов Маrvel (американская серия фильмов о супергероях - «НГ»). Изначально у меня были какие-то локальные проекты, но в итоге решил идти дальше и однажды договорился о совместном проекте с Наурызбеком Бирмагамбетовым, основателем экологического клуба Neco.

Мультфильм «Дочь природы» - совместная работа Владимира Федоренко и экологического клуба Neco / Фото из личного архива

Владимир и его команда готовились к прошедшему в ноябре 2021 года «Фестивалю мобильного кино», хотели представить короткометражку о работе волонтеров, но не успели. В этом году решили наверстать упущенное и рассказать несколько историй о поиске пропавших людей.

- У нас уже был короткометражный фильм «Рука помощи», в котором мы рассказывали о человеке, который получил травму из-за собаки и стал плохо к ним относиться, - вспоминает Федоренко. - Главную роль в нем сыграл мой друг Иван Чумаков. По сюжету однажды он находит потеряшку, и обстоятельства складываются так, что ему приходится забрать ее к себе. Со временем он к ней привязывается, но понимает, что собака была домашней. В итоге находит ее хозяев. Он думает, что больше не будет спасать собак, но тем не менее мы показали, что человек уже преодолел свои предубеждения.

Иван Чумаков в фильме «Рука помощи» / Фото из личного архива

После релиза Владимир договорился о сотрудничестве с волонтерами ОО «Надежда плюс kst».

- Я хочу создавать проекты, связанные не только между собой, но и с другими работами. То есть как в киновселенной Marvel: герои из одних фильмов встречаются в других, - объясняет Федоренко. - Для каждого проекта мы создаем персонаж. О работе поисковиков будет четыре истории про исчезновение людей из разных возрастных групп по различным обстоятельствам. Мы хотим рассказать, как и почему пропадают люди и как их находят, что для этого нужно делать.

В начале июля Владимир Федоренко обсудил свою идею с волонтером поискового отряда «Регион 10» Тимуром ЖАНАЛИНЫМ.

С 2018 года волонтер отряда «Регион 10» Тимур Жаналин участвовал в более сотне поисков / Фото Андрея СКИБЫ

- У нас есть официальный сайт, Владимир через него обратился, - рассказал «НГ» Тимур. - Вообще, люди могут через этот сайт нам написать, если хотят стать волонтерами отряда, помочь в поисках... Также можно написать в директ в Instagram. С ребятами из Levenspad мы хотим с помощью мини-сериала показать, как проходит поиск и что нужно делать, чтобы уменьшить количество пропавших людей. Это те проблемы, которые нужно обсуждать. Мы хотим разъяснить, как действовать в случае пропажи человека.

Владимир написал сценарий, сейчас идет поиск актеров, обсуждение локаций для съемок.

- В короткометражках мы покажем также, что становится причиной пропажи людей, - поясняет Жаналин. - Зачастую это семейно-бытовые конфликты, чаще всего из-за этого пропадают подростки. Но бывают особенные люди, чаще среди старшего поколения, у которых психические расстройства. Их очень трудно искать, так как сложно предположить, куда человек может пойти. Пару раз были случаи кражи людей, но с этим уже работает полиция, в таких случаях мы лишь оказываем содействие в распространении информации. Были случаи и трудового рабства.

Май 2020 года. Поисковики учатся оказывать первую медицинскую помощь / Фото из личного архива



«Регион 10» начал свою работу в 2014 году с поисков Виктории Гани в Рудном, девочка стала жертвой педофила.

- С 2018 года мы работаем официально, - говорит Тимур. - Сначала было около 25 человек, сейчас уже более 130. Есть молодежное крыло, где еще около 30 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Очень полезная группа, и мы рады, что молодежь очень заинтересована в поисках людей. Обычно к нам вступают люди, которые уже хотя бы один раз занимались поиском. Когда человека находят, это очень мотивирует вступать в наши ряды, человек ощущает свою причастность к чему-то большому и доброму. У нас в команде люди разных профессий и возрастов. Те, кто не может участвовать в поисках, работают информационно. Раньше было правило, что человека ищут через трое суток после пропажи. Сейчас мы начинаем поиски сразу же после обращения. Наши инфорги узнают приметы человека у родственников или обратившихся людей, затем мы распространяем эту информацию, инструкторы отряда и координатор Ирина Карпенко уже рассчитывают дальнейшие действия: место сбора, количество нужных людей и транспорта и так далее. Обыскиваем предполагаемые места нахождения человека, сотрудничаем со спасателями и полицией. К счастью, пока больше положительных случаев, когда человек находится.

Одна из недавних историй произвела на Тимура сильное впечатление.

- Прошлым летом потерялась бабушка из Рудного, с подружкой поехали собирать грибы возле Костаная и заблудились, - вспоминает волонтер. - Одна бабушка вышла к людям, а вторая осталась в лесу. Выехали ночью уже, искали ее по всему лесу с фонариками, полицейские и спасатели помогали, никто не спал. Нашли только под утро: она услышала шум поезда и вышла по рельсам к будке путейцев. И мне понравилось, что она не стала бродить дальше, а осталась там и стала ждать людей. Путейцы зашли утром в будку, обнаружили ее и сообщили нам. Я был очень восхищен этой женщиной, она не растерялась и все сделала правильно.

Сейчас Жаналин занимается информационной деятельностью, пишет различные проекты для отряда, участвует в оформлении заявок на гранты. Опыт службы в армии помогает и в поисках: например, ориентироваться на местности. За 4 года Тимур участвовал в более чем сотне поисков.

Съемки фильма о работе поисковиков начнутся в конце июля, завершить работу планируют к осени.