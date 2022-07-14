Истории об угонах автомобилей, принадлежащих гражданину России и гражданину Казахстана, мы рассказали в № 27 (1058) от 7 июля 2022 г. Оба владельца машин предъявляли претензии к работе сотрудников управления полиции Костаная. В первом случае полицейские не хотели выдавать жителю РФ Артуру Патокову его автомобиль, угнанный арендатором и проданный в Костанае. Автомобиль костанайца Даулета (он попросил не публиковать свои имя и фамилию) поставили на штрафстоянку из-за того, что не совпадал дублирующий VIN-код. На штрафстоянке машину сначала разобрали, а затем... угнали! Причем выдавать копии документов о зарегистрированных уголовных делах полицейские, по словам потерпевшего, отказались.

30 июня и 5 июля «НГ» направила запросы в ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать действия сотрудника Северного отдела УП Костаная Алмата Алиева, который отказался выдавать автомобиль Патокову, а также уточнить, проводили ли расследование по фактам, связанным с автомобилем Даулета, в двух отделах УП Костаная. 11 июля мы получили ответ.

- В отношении заместителя начальника Северного отдела полиции УП Костаная, майора полиции Алмата Алиева проведено служебное расследование, - сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ. - Факт воспрепятствования в выдаче Артуру Патокову автомобиля Jeep Grand Cherokee не подтвердился.

В ходе проверки Алиев пояснил законность своих действий так: у Патокова был с собой пакет документов, но для установления их законности на территории РК рекомендовали обратиться в МВД РФ, чтобы направили официальное поручение в МВД РК о выдаче автомобиля владельцу на основании Минской конвенции. Ничего противозаконного в действиях Алиева полицейские не обнаружили.

Артур Патоков ранее также рассказал «НГ», что хотел поставить на свой автомобиль GPS-датчик, чтобы следить за ним, если уедет на родину, и застраховать от угона. Уже договорился об этом с сотрудниками штрафстоянки, но Алиев запретил ему это делать. 11 июля в телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» исполнитель ответа на запрос пояснил этот эпизод:

- Полицейские приехали на штрафстоянку и увидели, как Патоков выезжает с нее. Остановили его и сказали, что у него нет разрешения, это незаконно. Он сказал, что хотел поставить на автомобиль GPS-датчик, но полицейские объяснили: это возможно только в сопровождении полиции, самовольно покидать границы штрафстоянки он не имеет права. Когда полицейские предложили ему проехать на специальную СТО для установки датчика, Патоков по неизвестным причинам отказался от этого предложения.

Ерлан Омарбеков прокомментировал и вторую историю.

- 30 сентября 2020 года отделом дознания зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 386 УК РК («Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт ТС с заведомо поддельным идентификационным номером), - сообщил начальник департамента полиции. - По результатам досудебного расследования 23 декабря 2020 года сроки расследования прерваны на основании п. 1 ч. 7 ст. 45 УПК РК в связи с неустановлением лиц, совершивших уголовное правонарушение.

3 апреля 2022 года по заявлению владельца автомобиля Северный отдел полиции УП начал досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК (кража). 4 мая 2022 года сроки расследования по согласованию с прокуратурой Костаная прерваны на основании п. 1 ч. 7 ст. 45 УПК РК в связи с неустановлением лиц, совершивших правонарушение.

В телефонном разговоре исполнитель запроса пояснил, что владелец автомобиля не обращался с официальным заявлением о выдаче ему копий зарегистрированных уголовных дел.

13 июля Даулет сообщил «НГ», что не написал заявление для получения документов, так как в отделах полиции не могли сообщить фамилии следователей, которые ведут уголовные дела. Он намерен снова обратиться в Южный и Северный отделы УП Костаная.