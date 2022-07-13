Смените точку зрения на салаты

Золотая пора - полно овощей и фруктов, разнообразной зелени. Хоть вари и жарь, хоть сырым ешь. Главное, блюда можно изобретать на ходу, хоть каждый день пробовать что-то новенькое. Тут основное - доверять собственному вкусу и не бояться экспериментировать. Сегодня на повестке дня - салаты.

В салате из винограда, кроме феты, хорош бывает и сыр с плесенью

Что есть салат в нашем обыденном понимании? Нарезанные огурцы с помидорами, лучку к ним, масла растительного, можно оливок, сыром посыпать, кунжутом... Ну и дальше в ту же сторону двигаться. А можно же в другую повернуть. Однажды в хорошем ресторане я попробовала салат из апельсинов с красным луком и какой-то шикарной заправкой, в которую входили бальзамик, мед, острый перец. Мне так понравилось, что я навеки разучилась бояться непривычных сочетаний и попробовать их хочу как можно больше.

Но здесь для разгона предлагаю мягкие варианты: салаты с арбузом и виноградом. Самое для них время. Они очень простые. Важно только, чтобы продукты были свежими и качественными. Арбуз должен быть не перезрелым, но при этом сладким. Виноград - спелым и с тонкой кожицей. Если виноградины крупные, можно резать пополам, заодно удаляя семечки, к которым, правда, лично я отношусь очень терпимо.

Салат из арбуза - такое свежее удовольствие

Арбуз очистить от корки, нарезать такими кусочками, чтобы в рот класть было удобно. Добавить сыра типа феты и зелени - молоденький кресс, такую же юную рукколу, листики салатной горчицы. Приправить по своему усмотрению. Можно зелень отдельно поперчить, сбрызнуть оливковым маслом, чуток лимонного сока добавить. Можно масло смешать с винным уксусом и смесью любимых вами специй.

По такому же принципу делается и салат с виноградом, хотя если с темным, то хорошо идет сыр с плесенью. А в заправку с винным уксусом можно добавить немного меда. Зелени не жалеть.

Сочетание фруктовых сладости и свежести с солоноватым вкусом сыра, ореховыми нотками рукколы, легкой горчичной остротой - это и есть хороший салат. Сочетание продуктов произвольное.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ