Вопросы, которые не решаются для бизнеса, порой выглядят просто абсурдно

В Костанайской области в рабочей поездке находится секретарь Совета по защите прав предпринимателей НПП РК «Атамекен» Батыржан АШИТОВ. Цель приезда - на месте, что называется, «в поле», определить самые проблемные места в сфере поддержки бизнеса государством. И, судя по эмоциональному выступлению Ашитова на совещании в региональной палате, углядел он немало, а местные предприниматели информации добавили.

О швейниках бедных

Своеобразный оттенок всему добавило то, что встреча проходила вскоре после возвращения бизнесменов с 12-й международной промышленной выставки «Иннопром-2022». В Екатеринбург ездила большая делегация из Костанайской области, более 50 предприятий было представлено. Часть из них возила показать свою продукцию - от бронежилетов до пробирок для вирусологических лабораторий. И выступали наши, в том числе перед российским премьером Михаилом Мишустиным, и связи стремились налаживать, доказывая, что умеют делать качественные товары, стремятся войти на соседний рынок, и патриотизм включали, вполне уместный на этом мероприятии... И как же досадно, что почти у каждого при этом в загашнике имеется проблема, давно и непонятно почему не решаемая в родном отечестве. Ее ставили перед разного рода ответственными лицами десятки раз. Вот она и окаменела стоя.

Фабрика «Большевичка» шьет форму давно и часто сталкивается с тем, что МОН внезапно вводит изменения / Фото из архива «НГ»

Для председателя правления производственного кооператива «Большевичка» Арсена ЖЕТПИСБАЕВА такой проблемой, в частности, стал пошив школьной формы. Казалось бы, дело надежное, постоянное. Рынок огромный. Даже сравнение есть говорящее.

На открытии выставки Жетписбаев делал перед премьерами РК и РФ доклад с магистральной мыслью о том, что бронежилеты и противоосколочные костюмы от «Большевички» должны войти в сферу гособоронзаказа Российской Федерации. В режиме прямых контрактов. Момент соответствующий - соседняя страна из-за санкций испытывает логистические трудности в поставке сырья для швейников и так далее. В общем, нашим это выгодно.

- А на следующий день уже перед министром национальной экономики РК Алибеком Куантыровым я поднял вопрос по школьной форме, - рассказал Жетписбаев, который является еще и вице-президентом Ассоциации легкой промышленности Казахстана, - в стране 3,5 млн школьников. Если исходить из того, что средняя стоимость комплекта ученической формы - 15 тысяч тенге, то емкость этого рынка оценивается почти в 50 млрд тенге. А рынок государственного оборонного заказа - 15 млрд тенге. Так вот отечественные товаропроизводители покрывают всего 10% рынка школьной формы. Остальное - импорт, причем серый, нелегальный. Коллеги поднимают вопрос по маркировке продукции, и дискуссия об этом не кончается. А ведь маркировка могла бы этот рынок немного отбелить, было бы хоть ясно, откуда товар заходит. Это первый шаг. А я перед Куантаровым поднял вопрос об освобождении отечественных товаропроизводителей при производстве школьной формы от налога на добавленную стоимость. Какие положительные моменты это несет? Уменьшит стоимость этого казахстанского товара для конечных потребителей, что очень важно для тех же малообеспеченных. Куантаров сказал, что все, что касается детей, готов поддерживать. Но миннацэкономики отвечает за стратегию бюджета, а минфин - за его исполнение. И там противоречие налицо. Поэтому в том, что касается каких-то льгот в вопросах налогообложения легкой промышленности, никакой поддержки мы не видим. Как бы свои позиции ни аргументировали.

Ашитов поинтересовался, «прокачивали» ли тему с Министерством образования. Руководитель швейной фабрики ответил, что конечно. И получили ответ, что министерство не станет защищать интересы отечественных производителей за счет бюджета МОН. Логика есть. Но при этом свою лепту в ком проблем с ученической одеждой и это министерство вносит.

- Вот сейчас министерство индустрии и то же МОН подняли вопрос о том, что опять школьную форму хотят перекроить, сделать ее однотонной, - сказал Жетписбаев, - но ведь делают это опять в июле, когда мы уже клетчатой нашили. Не понимают, что цикл производства школьной формы составляет 5-6 месяцев. И у нас все время одно и то же - в прошлом году только 5 августа министр издал приказ об отмене ношения школьной формы из-за карантина. Спрос сразу упал. Мы встали.

- А зачем сейчас вводят форму нового образца? - спросил Ашитов.

- Да вы министра сами спросите, - в сердцах ответил Жетписбаев, - ну хоть бы в декабре такие вещи решали. Думать же надо хоть немного.

Большая разница

Детская тема была продолжена костанайцами. В другом контексте. Речь зашла о государственно-частном партнерстве, конкретно о том, каким партнером в нем оказываются государственные органы. Это тема особая для Совета по защите прав предпринимателей НПП РК «Атамекен». Изначально он ее отслеживал. И председатель совета Каирбек СУЛЕЙМЕНОВ не раз публично заявлял, что использование административного ресурса в договорном процессе позволяет государственному партнеру добиваться необоснованных уступок со стороны частника и дополнительных преференций для государства в ущерб правам и интересам бизнеса. Такие неравные позиции зачастую приводят к неисполнению сторонами своих обязательств.

В региональной палате предпринимателей разговор с Батыржаном Ашитовым шел без официоза / Фото пресс-службы НПП

Директор ТОО «Ак ерке» Елена ВЕНГЕРСКАЯ подняла тему реализации государственного заказа в частных детских садах. Говорила как раз о неравенстве.

- Такое чувство, что сейчас хотят частные детсады уничтожить, - сказала Венгерская. - Я на этом рынке работаю 22 года, но такого отношения мы еще не видели. Мы с 2011 года стали выполнять государственный заказ. У нас, в частных дошкольных учреждениях, его размещают. И что происходит? Вот, например, проблемы с питанием. Второй год на ребенка мы получаем 16 тысяч тенге. Отмечу, мы не просим добавить деньги на питание всех детей, только тех, кто находится у нас по госзаказу. За 16 тысяч мы ребенка должны покормить четыре раза в день. Вы посмотрите, сколько сегодня стоит сахар. Если дома ребенку можно дать конфету, мед к чаю, варенья в кашу положить, то в садике по санитарным нормам в чай, в компот и в кашу ему нужно класть сахар. Поэтому дотации нужны. Калькуляции у нас есть. Но их никто не рассматривает. Хотя на встрече с бизнес-омбудсменом, когда он эти выкладки посмотрел и посчитал, удивился: это не сумма, на уровне областного бюджета проблему легко решить. Но не решается же. И люди просто выставляют на продажу свои детские сады.

Дальше разговор зашел о том, что сегодня в частных садах, где размещен госзаказ, занижено подушевое финансирование затрат на ребенка. А самое главное, оно разнится с тем, какое определено в садиках государственных, что весьма озадачило секретаря совета по защите прав предпринимателей.

- У нас сейчас это финансирование составляет 42 тысячи тенге, мы просим хотя бы 57 тысяч, - сказала Венгерская, - а в государственных садах тариф подушевого финансирования составляет около 70 тысяч тенге. И мы об этом говорим с ноября. Безответно. Писали в прокуратуру. Обращались к бизнес-омбудсмену. Понимаете, мы выполняем один и тот же государственный заказ за разные цены. Почему? У нас дети зеленые либо в полосочку, что ли? А говорим при этом о повышении статуса педагога, о доплатах воспитателям.

Прямее некуда

В этой ситуации Ашитов усмотрел серьезные нарушения, запросил документы, переписку с госорганами. Что еще обратило на себя его внимание в первые дни посещения области? Разница между декларациями и реальностью. Он решил узнать, например, на какую сумму оказана государственная поддержка по проектам в сфере сельского хозяйства.

- Оказывается, такая поддержка сейчас через Аграрную кредитную корпорацию, - прокомментировал Ашитов, - я у вас тут узнал, что АКК в регионе одобрила 7 проектов на сумму 3 млрд 236 млн тенге. Но ни копейки не выдала. Денег у них нет, как выяснилось. В других сферах бизнеса поддержку проектам государство оказывает через фонд «Даму». Одобрено у вас 98 проектов. Но по части финансирования движение только начинается. Что это значит? Что полгода государство в финансовой поддержке бизнеса участия фактически не при-ни-ма-ло. Вообще-то, это беспредел.

Ашитов заявил, что пойдет в столице «искать деньги сельского хозяйства, которые выделены, но где-то лежат». Вопрос принципиальный. Особенно на фоне того, что сейчас источник субсидирования этого сектора планируют сдвинут в регионы, с республиканского бюджета на уровень областного. Что в дотационных регионах сделает финансирование более проблематичным.

В Совет по защите прав предпринимателей НПП РК «Атамекен» входят представители немалого количества уполномоченных органов, а также заместитель генерального прокурора РК, заместитель председателя агентства по борьбе с коррупцией, представитель агентства по финмониторингу, комитета внутреннего госаудита, депутаты парламента. Как говорится, прямее дороги для решения проблемных вопросов нет.